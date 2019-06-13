В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения

В Южной исправительной колонии №51 в Одессе обнаружили признаки жестокого обращения с осужденными. Недавно там произошел бунт заключенных.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных областях Александр Остапенко после того, как мониторинговая группа посетила колонию.

Фото: ombudsman.gov.ua

Правозащитники заявили, что в учреждении царит тяжелая социально-психологическая атмосфера среди осужденных и сотрудников. Заключенные жаловались на системные поборы в колонии, плохой социально-воспитательную работу, необоснованные выговоры, пренебрежительное отношение со стороны администрации и прочее.

Они не обеспечены в полной мере питьевой водой - получают ее лишь раз в день утром. Осужденные и арестованные, находящиеся в медицинской части, принимают водопроводную воду прямо из-под крана.

Также в колонии недостаточное освещение коридоров и лестниц в корпусах локальных участков, или его вообще нет. В неудовлетворительном санитарном состоянии санузлы. Перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют. Душевые комнаты не оборудованы кабинками.

Заключенным не дают лекарства по медицинским показаниям, хотя они есть в наличии. Мониторинговая группа обнаружила в медицинской части больного с ампутацией правой руки, которую он получил на производстве еще в апреле.

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"Из раны до сих пор не сняты швы. Осужденный испытывает постоянную боль, обезболивающие получает нерегулярно. Медицинская помощь ему ограничивается перевязками, что квалифицированно мониторами как жестокое обращение", - говорится в сообщении.

Отмечают, что ремонт в жилых помещениях колонии происходит силами и средствами осужденных, помещения общего пользования не имеют признаков хотя бы косметического ремонта. Ремонт поврежденных от пожара и массовых беспорядков зданий и помещений не начали.

По результатам мониторингового визита в омбудсмена готовят акт реагирования.

В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли массовые беспорядки. Здание пенитенциарного учреждения горит. Очевидцы говорят о массовом бегстве - не менее 15 заключенных сбежали в частном секторе. Возле учреждения много пожарных машин, "скорые", спецназ.