 
Ексклюзивы
1/5
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
3 Просмотров: 13311
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 6660
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 684
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2205
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 621
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2565
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5103
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2007
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4672
Фото
Все фото
4
9
10
6
5
В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения
В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе
Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе
Видео
Все видео
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
"Разбивают головы и добавляют сроки": показали кадры из мятежной колонии в Одессе
"Разбивают головы и добавляют сроки": показали кадры из мятежной колонии в Одессе
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1071
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2916
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5121
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1539
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
четверг, 13 июня 2019 07:36

В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения
4

  Комментировать

В Южной исправительной колонии №51 в Одессе обнаружили признаки жестокого обращения с осужденными. Недавно там произошел бунт заключенных.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных областях Александр Остапенко после того, как мониторинговая группа посетила колонию.

Осужденные жаловались на ужасные условия и пренебрежительное отношение
Фото: ombudsman.gov.ua
Осужденные жаловались на ужасные условия и пренебрежительное отношение
Осужденные жаловались на ужасные условия и пренебрежительное отношение
Осужденные жаловались на ужасные условия и пренебрежительное отношение

Правозащитники заявили, что в учреждении царит тяжелая социально-психологическая атмосфера среди осужденных и сотрудников. Заключенные жаловались на системные поборы в колонии, плохой социально-воспитательную работу, необоснованные выговоры, пренебрежительное отношение со стороны администрации и прочее.

Они не обеспечены в полной мере питьевой водой - получают ее лишь раз в день утром. Осужденные и арестованные, находящиеся в медицинской части, принимают водопроводную воду прямо из-под крана.

Также в колонии недостаточное освещение коридоров и лестниц в корпусах локальных участков, или его вообще нет. В неудовлетворительном санитарном состоянии санузлы. Перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют. Душевые комнаты не оборудованы кабинками.

Заключенным не дают лекарства по медицинским показаниям, хотя они есть в наличии. Мониторинговая группа обнаружила в медицинской части больного с ампутацией правой руки, которую он получил на производстве еще в апреле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый протест в колонии. Заключенные вскрыли вены - СМИ

"Из раны до сих пор не сняты швы. Осужденный испытывает постоянную боль, обезболивающие получает нерегулярно. Медицинская помощь ему ограничивается перевязками, что квалифицированно мониторами как жестокое обращение", - говорится в сообщении.

Отмечают, что ремонт в жилых помещениях колонии происходит силами и средствами осужденных, помещения общего пользования не имеют признаков хотя бы косметического ремонта. Ремонт поврежденных от пожара и массовых беспорядков зданий и помещений не начали.

По результатам мониторингового визита в омбудсмена готовят акт реагирования.

В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли массовые беспорядки. Здание пенитенциарного учреждения горит. Очевидцы говорят о массовом бегстве - не менее 15 заключенных сбежали в частном секторе. Возле учреждения много пожарных машин, "скорые", спецназ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил как авто

Самое читаемое
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 1 Просмотров: 75630
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 58431
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 25478
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами 1 Просмотров: 18363
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 18283
Одесса
Специалисты разрешили купаться в зеленом море
Специалисты разрешили купаться в зеленом море Просмотров: 351
Украинские пляжи получили международную награду
Украинские пляжи получили международную награду Просмотров: 486
Смертельный пожар в психбольнице: число жертв увеличилось
Смертельный пожар в психбольнице: число жертв увеличилось
 Просмотров: 423
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
 Просмотров: 450
Пожар в психбольнице: назвали имена всех погибших
Пожар в психбольнице: назвали имена всех погибших Просмотров: 999
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
28
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
28
Ярош вступился за Зеленского
28
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
5
Опыт против награды ФСБ России: в сети обсуждают назначение главного разведчика
Голосов: 243
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua