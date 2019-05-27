В одесской колонии вспыхнул бунт

Фото: Думская

В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли массовые беспорядки.

Здание пенитенциарного учреждения горит, передает "Думская".

Очевидцы говорят о массовом бегстве - не менее 15 заключенных сбежали в частном секторе. Возле учреждения много пожарных машин, "скорые", спецназ.

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Часть беглецов поймали, по данным издания. Из колонии выезжал автозак.

По последним данным, задержали митингующих возле колонии. А бунт произошел из-за плохого питания заключенных. Погибших нет. Информация о побеге и захвате заложников ложная. Сейчас внутри работает спецназ.

В результате бунта заключенных в Черкасской исправительной колонии №62 пострадали несколько охранников. Один из них находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время вечерней проверки осужденных. Около 30 заключенных "проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести".