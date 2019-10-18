В Киеве перекроют мост

Перекроют мост. Фото: Википедия

19 и 20 октября в Киеве частично перекроют Северный мост. Утром - на части в сторону Троещины, после обеда - в сторону Почайны.

Текущий ремонт выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение, сообщили в КК "Киевавтодор".

Ремонт в сторону Троещины будут проводить с 8:00 до 14:00. В сторону Почайны - с 14:00 до 18:00. Ограничения касаются обеих дат.

Кроме этого, вся информация об ограничении движения в Киеве в Telegram-канале "Киев трафик".

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