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пятница, 18 октября 2019 10:34

В Киеве перекроют мост

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В Киеве перекроют мост
Перекроют мост. Фото: Википедия

19 и 20 октября в Киеве частично перекроют Северный мост. Утром - на части в сторону Троещины, после обеда - в сторону Почайны.

Текущий ремонт выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение, сообщили в КК "Киевавтодор".

Ремонт в сторону Троещины будут проводить с 8:00 до 14:00. В сторону Почайны - с 14:00 до 18:00. Ограничения касаются обеих дат.

Кроме этого, вся информация об ограничении движения в Киеве в Telegram-канале "Киев трафик".

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В Николаевской области не утихает "дорожный" скандал. В центре выяснения отношений, в которые уже втянули и президента Украины Владимира Зеленского, оказалась одесская дорожно-строительная компания "Ростордострой". Об этом сообщило интернет-издание "Одесский курьер".

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