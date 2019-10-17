"Ростдорстрой" вновь получил миллионный контракт, победив в сомнительном тендере - СМИ

В Николаевской области не утихает "дорожный" скандал. В центре выяснения отношений, в которые уже втянули и президента Украины Владимира Зеленского, оказалась одесская дорожно-строительная компания "Ростордострой". Об этом сообщило интернет-издание "Одесский курьер".

Как известно, данная компания принадлежит одесским бизнесменам Евгению Коновалову и Юрию Шумахеру. Последний является депутатом Одесского городского совета от партии "Доверяй делам". Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Ростдорстрой" зарегистрировано в 2005 году, занимается строительством автомобильных дорог и шоссе в 7 областях Украины. Уставный капитал составляет 5,13 млн гривен. В активах компании 6 асфальтобетонных заводов общей продуктивностью 1,44 тонн в час.

Деятельность компании постоянно сопровождается скандалами, связанными со странным участием и победами "Ростдорстроя" в тендерах. Последний скандал разразился на днях. Оказалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области заплатила ООО "Ростдорстрой" 117,4 млн гривен за текущий ремонт 5 км дороги Н-11 "Днепр - Николаев". Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Данный тендер объявили с ожидаемой стоимостью работ в 118 млн 775 тыс. 885 гривен. Участие в торгах приняли 3 предприятия: ООО "Ростдорстрой" с предложением в 117 млн 400 тыс. гривен, ЧАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" с предложением в 95 млн 20 тыс. 708 гривен и ОАО "Строительно-монтажный трест №8" с сумой в 117 млн 580 тыс. 450 гривен.

Сначала чиновники предложили заключить договор ЧАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", так как данное предприятие сделало наиболее выгодное финансовое предложение. Однако, в итоге это решение было аннулировано и подписать договор предложили "Строительно-монтажному тресту №8". Но потом вдруг все было отдано ООО "Ростдорстрою".

Стоит отметить, что в ходе своего визита в Николаев, 17 июля, президент посетил один из участков трассы Н-14 и обсудил с исполняющим обязанности главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андреем Максименко ход ремонтных работ. В ходе разговора чиновник пожаловался Зеленскому на 2 компании, которые постоянно срывают тендеры, а именно "Полтавабудцентр" и "Ростдорстрой".

В свою очередь присутствовавший при разговоре представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) заявил, что на тот момент в Николаевской области на рассмотрении в АМКУ находиться около 20 дел, в том числе и по трассе Н-14, где участия в тендере принимали фирмы: ООО "Ростдорстрой" и ООО "Дорожное строительство "Альтком". В частности было отмечено, что именно эти фирмы уличили в фиктивной конкуренции. "Эти две компании "ходят парами" на все тендеры Украины. Почти всегда заказчики услуги прописывают условия, чтобы всегда выигрывал свой подрядчик. Если Антимонопольный комитет вносит изменения в тендерную документацию и требует заказчика внести туда изменения, чтобы расширить круг участников, очень часто заказчик просто отменяет торги", – отметил представитель АМКУ.

В ответ на это президент дал поручение подчиненным сделать все возможное, чтобы эти компании более не принимали участие в тендерах и не допускались к ремонту дорог. "Можете позвонить этим двум компаниям и сказать им, что мы их больше не видим участниками открытых и честных торгов. Эти люди не хотят работать по правилам", – заявил глава государства.

Затем произошла странная история с арестом во время получения взятки Андрея Максименко, а потом выходом чиновника из следственного изолятора (СИЗО) под огромный залог. В этом деле опять всплыла компания "Ростдорстрой".

И уже совсем недавно, на совещании, которое проводил 2 октября в Николаеве министр инфраструктуры Владислав Криклий, внимание журналистов привлек доклад и.о. руководителя Службы автодорог в Николаевской области Андрея Кристенко. Чиновник обвинил "Ростдорстрой" в блокировании тендеров на закупку работ по эксплуатационному содержанию дорог в области. Министр отметил, что такая ситуация происходит не только в Николаевской области, но и в других регионах страны, где работает фирма "Ростдорстрой".

Не прошло и 10 дней как тот же чиновник Службы автодорог в Николаевской области соглашается отдать очередной проект "Ростдорстрою", которая победила в более чем сомнительном тендере. И это при наличие громкого заявления президента, о том, что он не видит больше "Ростдорстрой" в списках участников открытых и честных тендеров.

Что это? Полное игнорирование со стороны руководства Службы автодорог в Николаевской области поручений президента, или существование явного и неприкрытого сговора, где главную скрипку играет ООО "Ростдорстрой"? На этот вопрос, судя по всему, должны дать ответ правоохранительные органы.