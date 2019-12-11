В каких областях Украины сегодня будут дожди

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
1 Просмотров: 2007
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1935
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 747
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 558
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4428
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9927
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20070
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6903
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
5
13
13
4
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
6 суток поисков пропавших во время пожара в колледже: что происходит на пепелище
6 суток поисков пропавших во время пожара в колледже: что происходит на пепелище
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Одесса прощается с погибшим спасателем: фото
Одесса прощается с погибшим спасателем: фото
Бросился в огонь: коммунальщик спасал людей во время пожара в Одессе
Бросился в огонь: коммунальщик спасал людей во время пожара в Одессе
Видео
Все видео
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
НАБУ нашло $300 тыс. и пистолет у жены Труханова
НАБУ нашло $300 тыс. и пистолет у жены Труханова
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Смертельный пожар в Одессе: есть первые подозреваемые
Смертельный пожар в Одессе: есть первые подозреваемые
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1647
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9927
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2610
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2709
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6903
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 765
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 09:52

В каких областях Украины сегодня будут дожди

  Комментировать
В каких областях Украины сегодня будут дожди
Дождь пойдет на Западной Украине. Фото: Житомир.ТВ

11 декабря в Украине ожидается прохладу, в отдельных областях – осадки.


Задождит в Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Также в этих районах температура опустится ниже нуля, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

В других областях Западной Украины сухо, температура от -1 до +1 градуса.

В центре страны – от +1 до +3, на севере – от +2 до +4. До +5 градусов ожидают в Запорожье, Херсоне и Николаеве. В Одессе температура достигнет отметки в +8, а в Крыму – +7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киев надвигается сильный туман

В начале декабря в Киеве и области было без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каких областях Украины сегодня будут дожди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Первый цирк возвели на Елисейских полях

Самое читаемое
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
6
 Просмотров: 14482
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 12096
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 10674
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 10305
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9504
Регионы
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
3
 Просмотров: 387
Сидел за рулем, принимал деньги и смотрел фильм
Сидел за рулем, принимал деньги и смотрел фильм Просмотров: 504
Продлили арест американцу, который воевал на Донбассе
Продлили арест американцу, который воевал на Донбассе Просмотров: 639
Выступит "Джими Хендрикс среди скрипачей" с роковым шоу
Выступит "Джими Хендрикс среди скрипачей" с роковым шоу Просмотров: 126
Составили рейтинг полиции, которой больше всего доверяют украинцы
Составили рейтинг полиции, которой больше всего доверяют украинцы Просмотров: 171
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 494
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua