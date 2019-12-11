В каких областях Украины сегодня будут дожди

Дождь пойдет на Западной Украине. Фото: Житомир.ТВ

11 декабря в Украине ожидается прохладу, в отдельных областях – осадки.



Задождит в Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Также в этих районах температура опустится ниже нуля, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

В других областях Западной Украины сухо, температура от -1 до +1 градуса.

В центре страны – от +1 до +3, на севере – от +2 до +4. До +5 градусов ожидают в Запорожье, Херсоне и Николаеве. В Одессе температура достигнет отметки в +8, а в Крыму – +7.

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В начале декабря в Киеве и области было без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с.