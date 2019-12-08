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воскресенье, 08 декабря 2019 22:16

В Украине будет тепло и сухо. Кое-где +11 °

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В Киеве и области в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В столице температура ночью 0-2° тепла, днем ​​около 5° тепла, на Киевщине ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Небольшой дождь завтра вероятный только в Закарпатье, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла.

На юге Одесской области до 11° тепла.

Автор: Укргидрометцентр.
 

10-11 декабря без существенных осадков. Лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла; днем 1-6° тепла, на юге страны до 10°.

На Киевщине 10-11 декабря без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​1-6° тепла.

12-13 декабря синоптики осадков не прогнозируют, лишь в Карпатах 13 декабря небольшой снег, на Закарпатье с дождем. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; днем от 1° мороза до 5° тепла.

На Киевщине 12-13 декабря без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

Недавно синоптики рассказали, что погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас, будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег.

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Дата
08
декабря

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