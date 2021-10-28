В Харьковской области произошел взрыв на АЗС

На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 м куб. Фото: dsns.gov.ua

28 октября на Харьковщине произошел взрыв на АЗС.

Инцидент случился в 04:31 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Рай-Еленовка Холодногорского района, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Произошла разгерметизация подземной емкости с газом, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.

Предварительно распространения на другие объекты АЗС, а также жертв или пострадавших нет.

В 5:48 пожар локализовали на площади 250 кв. м. К тушению привлекли 40 человек и девять единиц техники.

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