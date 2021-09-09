Возле заправки взорвался автомобиль: фото

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Возле АЗС по ул. Черкасова в Кривом Роге в Днепропетровской области взорвался автомобиль "Волга". Машина была переоборудована для работы на газу. Пострадали 37-летний водитель и 59-летняя мать.

Несчастье случилось сегодня, 9 сентября, около 13:55, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Во время движения в автомобиле ГАЗ-2401 загорелся моторный отсек. Огонь повредил моторный отсек, кузов и салон на площади 45 кв. м", - рассказали спасатели.

Пострадавших госпитализировали с ожогами рук и ног второй степени. Причину взрыва пока не установили.

В Шостке в Сумской области на газовой заправке взорвался автомобиль Chery Amulet. Пострадали два человека. Это работник заправки и владелец авто. Мужчин 50 и 60 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу.