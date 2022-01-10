В Харькове "заминировали" 11 торговых центров с супермаркетом

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В Харькове правоохранители проверяют информацию о заминировании более десяти торговых центров и супермаркетов.

Об этом в понедельник, 10 января, вечером сообщила Национальная полиция.

"Полиция проверяет информацию о минировании 11 объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов.

По адресам выехали следственно-оперативные группы. Проводится обследование помещений и близлежащей территории", - заявили.

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Из сообщений пользователей соцсетей, "заминированные" торговый центр "Україна" и один из супермаркетов "Восторг", пишет Depo.Харків

В ноябре прошлого года эвакуировали посетителей торговых центров в Киеве. К правоохранителям поступил звонок о массовом заминировании. Перед этим из-за сообщения о заминировании ограничивали работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов.