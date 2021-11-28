Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей

Фото: tsn.ua

В воскресенье, 28 ноября, вечером в ЦУМе в Киеве на Крещатике объявили о срочной эвакуации всех посетителей. В помещение торгово-развлекательного центра прибыла полиция.

Об этом сообщили ТСН

Паркинг ЦУМа открыли для выезда автомобилей, не требуя оплаты за стоянку.

Клиентов ресторанов, расположенных в ТРЦ, принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, попросили немедленно покинуть помещение без оплаты счетов.

В звуковом объявлении, звучавшем на всех этажах заведения, посетителей просили сохранять спокойствие и направляться к выходам, следуя голосовой инструкции.

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Как стало известно, эвакуация посетителей прошла во всех крупных ТРЦ Киева.

К правоохранителям поступил звонок о массовом заминировании. Саперы проверяют возможные угрозы. А спецслужбы разыскивают телефонного террориста.

10 ноября в Киеве из-за сообщения о заминировании ограничивали работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов.