В Киеве ограничили работу трех вокзалов

В Киеве временно ограничили работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов.
Поступило сообщение о минировании, сообщила вечером Укрзализныця.
"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с уведомлением о якобы его заминировании.
Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - пишет УЗ.
В июне, из-за сообщений о заминировании, закрывали станцию метро Крещатик.
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