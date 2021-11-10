В Киеве ограничили работу трех вокзалов

В Киеве временно ограничили работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов.

Поступило сообщение о минировании, сообщила вечером Укрзализныця.

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с уведомлением о якобы его заминировании.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - пишет УЗ.

В июне, из-за сообщений о заминировании, закрывали станцию метро Крещатик.