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суббота, 30 января 2021 16:00

В Харькове загорелся маршрутный автобус

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В Харькове загорелся маршрутный автобус
Пострадавших нет. Фото: dsns.gov.ua

В Харькове на улице Валдайская 30 января около 13:00 на остановке занялся маршрутный автобус "Богдан".

Об этом сообщает ДСНС.

"Во время пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей. На момент прибытия пожарных, площадь пожара составляла около 18 кв.м. Уже в 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 полностью ликвидировано", - указано в сообщении.

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Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

В Николаеве возле дома по пр. Богоявленском в Ингульском районе 29 января ночью неизвестные сожгли легковой Chevrolet Epica. Он принадлежал главной врачу КНП Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний

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Дата
30
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