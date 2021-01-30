В Харькове загорелся маршрутный автобус

Пострадавших нет. Фото: dsns.gov.ua

В Харькове на улице Валдайская 30 января около 13:00 на остановке занялся маршрутный автобус "Богдан".

Об этом сообщает ДСНС.

"Во время пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей. На момент прибытия пожарных, площадь пожара составляла около 18 кв.м. Уже в 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 полностью ликвидировано", - указано в сообщении.

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Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

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