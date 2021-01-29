Неизвестные сожгли автомобиль главного врача инфекционной больницы

В Николаеве возле дома по пр. Богоявленском в Ингульском районе 29 января ночью неизвестные сожгли легковой Chevrolet Epica. Он принадлежал главной врачу КНП Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлане Федоровой. Женщина также является депутатом областного совета от партии "Наш Край".

На месте происшествия полицейские нашли остатки горючей смеси, сообщили в прессслужбе полиции Николаевской области.

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Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Известно, что ранее на Светлану Федорову уже оказывали давление. Об этом написал на своей странице в Facebook глава областной организации политической партии Наш край Юрий Кормышкин. Он обратился в полицию и руководству Николаевской области с требованием взять расследование ситуации под свой контроль.

"Это дикость, когда кто-то позволяет себе такие вещи в адрес человека, который каждый день спасает человеческие жизни. Это страшно, когда в такое сложное время для всех нас, под удар попадают врачи", - написал Юрий Кормышкин.

"Проводится расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц", - говорят в пресс служба полиции.

За такое преступление поджигателям может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.

В поселке Коцюбинское под Киевом сожгли автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 27 января около 2:00. Пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал.