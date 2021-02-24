В Харькове работает формула "сотрудничества" для бизнеса - отдай 50% со всего - нардеп Фельдман

По словам Фельдмана, из-за беспредела городской власти Харькову придется забыть о приходе в город крупных инвестиций. Фото: facebook.com/pochta.feldman

Сегодняшняя сессия городского совета Харькова "похоронила" все надежды на перезагрузку и наглядно продемонстрировала, что желание "ставить бизнес раком" никуда не делось, а только усилилось, аппетиты растут.

Так прокомментировал сессию горсовета Харькова народный депутат Украины с фракции ОПЗЖ Александр Фельдман у Facebook.

"После выборов у многих в Харькове появилась надежда на переход к качественно новой фазе взаимодействия между бизнесом и городской властью. Были попытки объединиться, начать все "с чистого листа", оставить в прошлом обиды, амбиции и вернуть городу цивилизованные отношения. К сожалению, сегодняшняя сессия городского совета "похоронила" все надежды на перезагрузку и наглядно продемонстрировала, что желание "ставить бизнес раком" никуда не делось, а только усилилось, аппетиты растут", - отмечает народный депутат.

По его словам, сегодня в Харькове работает "незамысловатая формула "сотрудничества" - отдайте 50 процентов со всего, что приносит прибыль".

"Я не готов мириться с фактическим возвратом бандитских 1990-х в Харьков, никогда не соглашусь с тем, что независимый самодостаточный город будет на внешнем управлении", - отмечает Фельдман.

По словам Фельдмана, из-за беспредела городской власти Харькову придется забыть о приходе в город крупных инвестиций – честных, прозрачных, цивилизованных.

"Вместо того, чтобы привлекать в город деньги через честную уплату налогов, Харьков теряет налогоплательщиков. В итоге недополучает социальная сфера, медицина, образование. Не скрою, такой вариант рассматривает и Концерн АВЭК – перейти под налоговую юрисдикцию Киева. Уйти из Харькова, чтобы вернуться, как только в городе победит здравый смысл", - отмечает Фельдман и добавляет: "Время все расставит по своим местам. Сегодняшняя сессия продемонстрировала, что у представителей партии "Слуга народа", которые так ратовали за перезагрузку власти и борьбу с коррупцией, и депутатов "Европейской солидарности", призывающих к цивилизованным европейским правилам и стандартам экономики, уважению прав и свобод предпринимателей, слова расходятся с делом: сегодня они проголосовали за рейдерство и поддержали беззаконие".

Фельдман также отреагировал на заявления секретаря горсовета Игоря Терехова о возможном приходе на Барабашово кредиторов из банка и разрухе на ТЦ.

"Хочу напомнить ему, что переживать надо о другом – о том, что Харьков сегодня критически закредитован, заложены парки, дворцы спорта, да и само здание горсовета, и угроза банкротства вполне вероятна. А город за всего несколько месяцев его руководства уверенно сползает в разруху. И это видно сегодня каждому. А к осени станет очевидным всем", - отмечает народный депутат.