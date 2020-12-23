В Харькове хоронят Геннадия Кернеса

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 7821
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 594
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2520
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2115
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1935
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
3
4
3
3
5
СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов
СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
Тяжеловесный тягач раздавил женщину
Тяжеловесный тягач раздавил женщину
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
Земля трещала на глазах: на местном рынке под землю ушел кусок асфальта
Земля трещала на глазах: на местном рынке под землю ушел кусок асфальта
Видео
Все видео
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Пес из харьковского приюта спас жизни 32 животных
Пес из харьковского приюта спас жизни 32 животных
Мужчина издевался над собакой на глазах у сына
Мужчина издевался над собакой на глазах у сына
В Харькове легковое авто снесло 4 пешеходов, женщина - в коме
В Харькове легковое авто снесло 4 пешеходов, женщина - в коме
Спасатели показали, как идут работы на месте авиакатастрофы под Харьковом
Спасатели показали, как идут работы на месте авиакатастрофы под Харьковом
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 7830
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1206
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1854
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 369
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 07:38

В Харькове хоронят Геннадия Кернеса

  Комментировать

В 7:00 в Благовещенском соборе началась церемония отпевания мэра Харькова Геннадия Кернеса, которая продлится около 40 минут. В 9:00 гроб доставят в Харьковский театр оперы и балета.

До 13: 00 жители города смогут попрощаться с мэром, из-за чего изменят маршруты движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Церемонию публичного прощания с Кернесом, которая состоится в фойе театра, будут охранять более 400 правоохранителей. После церемонии, в 13:30, состоится погребение. Кернеса похоронят на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской. В официальной части траурной процессии примут участие курсанты университета воздушных сил им. И. Кожедуба.

Движение в центре Харькова перекрыли. С 5:30 до 14:00 будет закрыто движение транспорта на пл. Благовещенской, Соборном спуске, вул. Университетской, пров. Спартаковском, пл. Конституции, вул. Сумской. Автобусы и троллейбусы будут объезжать закрытые участки этих улиц.

Автор: "Суспильне"
 

Также временно остановят работу площадки платной парковки на ул. Скрипника (от ул. Сумской до ул. Чернышевской), ул. Сумской и ул. Рымарской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кернеса похоронят напротив Евгения Кушнарева

Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.

Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября политик был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом в Берлин на лечение в клинику Charité.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Харькове хоронят Геннадия Кернеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Спортсмены ели тела одноклассников и родственников

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 17523
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 13554
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 12627
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 7830
Расстреляли украинскую разведчицу
Расстреляли украинскую разведчицу
 1 Просмотров: 6084
Новости Харькова
Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии
Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии Просмотров: 36
Работник автосервиса угнал Lexus клиентки и разбил его вдребезги
Работник автосервиса угнал Lexus клиентки и разбил его вдребезги Просмотров: 531
В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова
В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова Просмотров: 216
Тело Кернеса сегодня доставят в Харьков
Тело Кернеса сегодня доставят в Харьков Просмотров: 297
Назвали дату похорон Кернеса
Назвали дату похорон Кернеса 1 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Общаются ли Зеленский с Коломойским
1
Расстреляли украинскую разведчицу
Голосов: 88
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть