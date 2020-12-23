В Харькове хоронят Геннадия Кернеса

В 7:00 в Благовещенском соборе началась церемония отпевания мэра Харькова Геннадия Кернеса, которая продлится около 40 минут. В 9:00 гроб доставят в Харьковский театр оперы и балета.

До 13: 00 жители города смогут попрощаться с мэром, из-за чего изменят маршруты движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Церемонию публичного прощания с Кернесом, которая состоится в фойе театра, будут охранять более 400 правоохранителей. После церемонии, в 13:30, состоится погребение. Кернеса похоронят на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской. В официальной части траурной процессии примут участие курсанты университета воздушных сил им. И. Кожедуба.

Движение в центре Харькова перекрыли. С 5:30 до 14:00 будет закрыто движение транспорта на пл. Благовещенской, Соборном спуске, вул. Университетской, пров. Спартаковском, пл. Конституции, вул. Сумской. Автобусы и троллейбусы будут объезжать закрытые участки этих улиц.

Автор: "Суспильне"

Также временно остановят работу площадки платной парковки на ул. Скрипника (от ул. Сумской до ул. Чернышевской), ул. Сумской и ул. Рымарской.

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Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура. Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября политик был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом в Берлин на лечение в клинику Charité.