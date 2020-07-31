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пятница, 31 июля 2020 13:32

В городе закрывают детсады из-за коронавируса

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В городе закрывают детсады из-за коронавируса
Все сотрудники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны на протяжении двух недель находиться в самоизоляции. Фото: Pixabay

Коронавирус обнаружили у сотрудников двух детских садов Львова.

Одно из учреждений уже остановило работу со среды, другое закрывают с 3 августа, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

"Со среды мы приостановили образовательный процесс в детском саду №12 на ул. О. Довбуша, поскольку у воспитателя подтвердился положительный ПЦР-анализ. Также поднялась температура у помощника воспитателя. Этот садик будет закрытым в течение 14 дней, до 11 августа включительно", - пояснила начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

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С понедельника закрывают также садик №92.

"В этом учебном заведении обнаружили коронавирус у психолога, поэтому здесь образовательный процесс будет приостановлен с 3 по 16 августа включительно", - рассказала Зоряна Довганык.

Все сотрудники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны на протяжении двух недель находиться в самоизоляции.

На Житомирщине, в г. Малин, детский сад закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса среди сотрудников. Так Covid-19 обнаружили у двух сотрудников дошкольного учебного заведения "Радуга".

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