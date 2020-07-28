Среди работников детсада обнаружили вспышку коронавируса

Работники и воспитанники находятся на самоизоляции. Фото: Reuters

На Житомирщине, в г. Малин детский сад закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса среди работников.

Так, Covid-19 обнаружили в двух сотрудников дошкольного учебного заведения "Радуга". Об этом сообщила пресс служба Малинского городского совета.

Как отмечается, в заведении уже провели дезинфекцию.

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Сейчас все работники и воспитанники находятся на самоизоляции.

По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19. При этом 315 пациентов выздоровели. Всего в стране 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1 616 летальных, 36 122 пациенты вылечились.