В еще одной школе детям стало плохо на линейке

На школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, проходившей в общеобразовательной школе №6 города Новомосковска, Днепропетровская область, внезапно стало плохо 19 ученикам.
Руководство сразу вызвало спасателей и медиков, пишет УНИАН.
Известно, что школьную столовую дети в этот день еще не посещали.
Дети почувствовали головокружение, у 18 детей врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, госпитализировать их не пришлось.
Одного ребенка бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с невротической реакцией - состояние после потери сознания.
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На месте работают правоохранители и специалисты ДСНС.
Сегодня 42 ученика отравились неизвестным веществом в Черкассах. Происшествие произошло в 8-й городской школе сегодня во время линейки. На месте событий работают врачи и спасатели. Пока никаких выводов врачи и специалисты не дают. По предварительным данным, замеры не выявили никаких ядовитых веществ. Всех детей госпитализировали в областную больницу.
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