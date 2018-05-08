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вторник, 08 мая 2018 12:48

В еще одной школе детям стало плохо на линейке

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В еще одной школе детям стало плохо на линейке
В школе №6 Новомосковска потеряли сознание школьники. Фото: Сайт школы №6 г. Новомосковск - uCoz

На школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, проходившей в общеобразовательной школе №6 города Новомосковска, Днепропетровская область, внезапно стало плохо 19 ученикам.

Руководство сразу вызвало спасателей и медиков, пишет УНИАН.

Известно, что школьную столовую дети в этот день еще не посещали.

Дети почувствовали головокружение, у 18 детей врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, госпитализировать их не пришлось.

Одного ребенка бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с невротической реакцией - состояние после потери сознания.

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На месте работают правоохранители и специалисты ДСНС.

Сегодня 42 ученика отравились неизвестным веществом в Черкассах. Происшествие произошло в 8-й городской школе сегодня во время линейки. На месте событий работают врачи и спасатели. Пока никаких выводов врачи и специалисты не дают. По предварительным данным, замеры не выявили никаких ядовитых веществ. Всех детей госпитализировали в областную больницу.

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