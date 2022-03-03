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четверг, 03 марта 2022 10:28

Спецтема: Война России против Украины

В Энергодаре оккупанты просили сфотографироваться на фоне ЗАЭС для отчета

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В Энергодаре оккупанты просили сфотографироваться на фоне ЗАЭС для отчета
Оккупанты пытались вести переговоры. Фото: Скрин из видео

Оккупанты просили их ненадолго впустить в город, чтобы сделать фото на фоне ЗАЭС для отчета.

Также они пытались вести переговоры, сообщил глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин.

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"Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - рассказал Котин.

Россияне в Чернигове обстреляли нефтебазу на территории ГП "Комбинат Астра". Черный дым от пожара виден по всему городу.

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