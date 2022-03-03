Чернигов затянуло дымом: из-за обстрела оккупантов вспыхнула нефтебаза

Россияне в Чернигове обстреляли нефтебазу на территории комбината "Астра". Черный дым от пожара виден по всему городу.

Обстрел начался 3 марта около 08:10 по ул. Чудинова, сообщает ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

"Во время вражеского обстрела произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего загорелась резервуарная группа общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/chernigivskaODA

Горят шесть резервуаров с горючим. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Спасатели привлекли 25 человек и девять единиц техники.

"Очередной удар по Чернигову. Фашисты взорвали нефтебазу чтобы оставить сопротивление без топлива", - прокомментировал ситуацию советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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Продолжаются восьмые сутки с тех пор, как российско-оккупационные войска вторглись в Украину. Не достигнув успеха почти на всех направлениях, на которых русские совершали продвижение вперед, они вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.