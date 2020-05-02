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суббота, 02 мая 2020 14:43

В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок

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В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В Ивано-Франковске и Тернополе медики вышли на протест. Фото: "Общественное".

1 мая работники Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи провели предупредительную акцию протеста.

Медики "скорой" просили достойной заработной платы, а также выплатить надбавку за отработанный период во время карантина - 300% всем выездным бригадам и младшему медицинскому персоналу экстренной медицинской помощи, предает местное издание "Галка".

Председатель профсоюзного комитета Ивано-Франковского станции скорой медицинской помощи Богдан Кенник рассказал, что ежедневно на линию выезжает 14-15 бригад, обслуживающих Ивано-Франковск и прилегающие села.

"То есть 75-80 работников обслуживает около 260 000 населения. Я не считаю обслуживающий персонал (санитарки, слесари и т.д.). Средняя зарплата у водителя около 4000 гривен. Молодого врача, который после медуниверситета - около 5000 гривен вместе с налогами ", - рассказывает Венник.

Медики записали видеообращение и на несколько минут включили сирены на автомобилях "скорой".

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Также, в Тернополе протестовали работники Центра экстренной медицинской помощи, передает "Суспильне".

"Сотрудники шести бригад Тернопольской 2-й подстанции экстренной медицинской помощи, которые сегодня дежурят, организовали минуту протеста. Врачи, фельдшеры и водители вышли на улицу и включили сирены на машинах", - говорится в материале.

Требовали, чтобы им подняли зарплату втрое.

"Когда речь шла о борьбе с коронавирусов, говорили о прибавке 300 процентов к зарплате всем работникам скорой, но мы получили зарплату, получили платежки и зарплата предыдущая", - сказала участница протеста, врач медицины неотложных состояний Оксана Оберлейтнер.

Фельдшер выездной бригады показала распечатку о зарплате, согласно которой за март она получила 6588 грн. Водитель скорой рассказал, что его зарплата, учитывая более чем 10-летний стаж, составляет 5500 грн.

1 мая в Украине зафиксировали 550 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 95 больше, чем сутками ранее. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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02
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