В Днепре на скамейке "загорал" удав

В Днепре в сквере им. Усачева женщина выгуливала удава.
Видео с пресмыкающимся распространил "Реальный Левобережный" в Facebook.
Удава обыкновенного заметили на скамейке. Рядом сидела его хозяйка Алина. Она рассказала, что ее питомца зовут Сэм и ему два года.
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"У нас второй день на выгуле. Я думаю, ему нравится, хоть и необычно - он на улице ни разу не был", - сказала женщина.
Она добавила, что кормит удава мышами и крысами.
В Киеве из квартиры сбежала змея и залезла в припаркованное такси. Маисовый полоз вылез из плохо закрытого террариума, а потом слез по дереву с высоты четвертого этажа. Путь пресмыкающегося удалось проследить с помощью камер наблюдения.
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