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пятница, 27 августа 2021 19:15

В Днепре на скамейке "загорал" удав

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В Днепре на скамейке &quot;загорал&quot; удав
Женщина выгуливала удава в парке. Фото: скриншот с видео

В Днепре в сквере им. Усачева женщина выгуливала удава.

Видео с пресмыкающимся распространил "Реальный Левобережный" в Facebook.

Удава обыкновенного заметили на скамейке. Рядом сидела его хозяйка Алина. Она рассказала, что ее питомца зовут Сэм и ему два года.

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"У нас второй день на выгуле. Я думаю, ему нравится, хоть и необычно - он на улице ни разу не был", - сказала женщина.

Она добавила, что кормит удава мышами и крысами.

В Киеве из квартиры сбежала змея и залезла в припаркованное такси. Маисовый полоз вылез из плохо закрытого террариума, а потом слез по дереву с высоты четвертого этажа. Путь пресмыкающегося удалось проследить с помощью камер наблюдения.

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