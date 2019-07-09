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среда, 10 июля 2019 04:10

В детсадах установят камеры видеонаблюдения

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В детсадах установят камеры видеонаблюдения
Etcetera Media

В детсадах Винницы обустроят камеры видеонаблюдения.

Такой ответ на свою петицию к чиновникам городского совета получила винничанка Анастасия Шевченко.

"Установка видеокамер сможет обеспечить минимальный контроль за посетителями в связи с очередными сообщениями о "заминировании". В таких местах, как детские сады в большинстве случаев может попасть любой. Злоумышленникам не нужно прилагать усилия, чтобы оказаться в здании или на территории учебных заведений", - писала Анастасия Шевченко.

Чиновники заверили, что в этом году в бюджете нашли деньги на установку видеокамер в детсадах.

"Уже разработали проектно-сметную документацию. Расширение системы видеонаблюдения, развитие системы" Безопасный город "в Виннице происходит по Программе цифрового развития на 2018-2022 годы. На ключевых и важных объектах города, которые нуждаются в усиленной защите и контроля над ситуацией, устанавливаются системы и средства видео-наблюдения. Обеспечение безопасности детей в школах и садиках является важной составляющей комплекса мер формирования безопасного городской среды", - говорится в ответе на петицию.

В настоящее время обеспечено видео-наблюдения в школах.

Первоначально нужно подумать о сады, школы, высшие учебные заведения, родильные дома, заметила винничанка.

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"Дети-это наша жизнь. Хочу быть спокойна за каждого ребенка нашего города. Надеюсь, большинство родителей согласится с мною - в видео-надзоре есть еще несколько весомых плюсов, для каждого свой", - додала женщина.

Вопрос обеспечения видеонаблюдением роддомов рассмотрят при формировании дальнейших планов системы "Безопасный город".

До конца года во всех киевских школах установят видеокамеры.
В каждом саду появятся кнопки тревожного оповещения.

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