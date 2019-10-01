В День защитника Украины будут звучать лучшие песни на патриотическую тематику - группа "МЭРИ" приглашает на концерт

Группа "МЭРИ" 14 октября выступит во Львове

14 октября во Львове в Центре им. А. Довженко на Сыхове состоится концерт Виктора Винника и группы МЭРИ.

"Этот зал особый для нас, поскольку, я помню, что много лет назад в начале нулевых наши первые выступления проходили именно там. В прошлом году во время тура "Меридианы 15" мы также там встречались с нашей публикой", - рассказал фронтмен группы Виктор Винник .

Считает особенно почетным то, что нынешний выступление приходится на Покров, в День защитника Украины - 14 октября.

"На всех без исключения концертах я напоминаю, что наша страна в войне, войне за свою идентичность и независимость. И в этой войне мы можем опираться и надеяться только на себя и на наших защитников, нашу армию. В программе концерта прозвучат много песен на социальную и патриотическую тематику, мы будем рады видеть в зале участников ООС и ветеранов. Поэтому приглашаю всех и с нетерпением жду встречи ", - отметил Виктор Винник.

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В компании "Lutsyshyn Promo", которая организует концерт, рассказали, что Виктор Винник и МЭРИ во Львове выступят с новой программой "Новые и лучшие песни".

"Без сомнения, это тот концерт, на который не стыдно прийти с родителями и детьми. И всем он очень понравится. Это прекрасная музыка и тексты, украинская позиция музыкантов. В зале люди наслаждаются прекрасными украинскими песнями и отдыхают на полную. А еще это всегда дружеское общение публики с группой вживую. На этот раз слушатели смогут услышать вживую не только любимые песни, но и очень много новых, не менее стоимостных песен. Приходите обязательно. Тем более, что концерт состоится в День Защитника Украины, а концерт МЭРИ является лучшим вариантом отметить истинно украинский праздник ", - отмечают организаторы.

По их словам, для ветеранов АТО и ООС - скидки -20% (детали по телефону :. 093693 68 35). Во время концерта состоится благотворительный сбор средств на нужды украинской армии.

Билеты можно приобрести по ссылке здесь и здесь.

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