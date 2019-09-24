"Говорил, что в мире есть три достойных поэты - Томас Элиот, Эзра Паунда и Джордж Чубай" - презентовали арт проект "Чубай.Украина.Любов"

Фото: Анна-Лилия Кокора

Во Львовском театре им. Марии Заньковецкой Соломия Чубай представила музыкально-поэтически симфо арт-концерт "Чубай. Украина. Любовь" и музыкальный альбом-книгу "POETY".

Проект возник из того, что я всю жизнь искала отца. Впервые и в последний раз видела его на похоронах. Мне было два года. На дворе был прекрасный майский день, пахло сиренью. Помню, как поцеловала его. Помню людей, которые были на похоронах, - рассказывает Соломия Чубай. - В прошлом году поехала в его родное село Березени Радивиловского района Ровенской области. Говорила с его односельчанами, друзьями. Рассказали, что папа очень хотел, чтобы стихи украинских поэтов пели. Чтобы украинская культура очень распространилась на весь мир. Это было его целью. Это делает мой брат Тарас Чубай, это делают группы "Мертвый Пивень" и "Кому Вниз". Теперь моя очередь.

Автор: Анна-Лилия Кокора Выполнение поэмы Чубая "Вертеп" вызвала фурор в зале. Зрители просили ее «на бис».

Грицько Чубай - поэт, переводчик, художник, искусствовед. Один из лидеров украинского литературно-художественного андеграунда 1960-х 1970-х и 1980-х годов. Издатель самиздатовского литературно-художественного журнала "Скриня". Родился в семье, происходившей от запорожских казаков, где были воины УПА, украинские деятели.

В 15 лет отец создал подпольный кружок, где читал украинскую поэзию, пел наших песен. В КГБ отца сдал его одноклассник. На допросе у отца требовали сдать кружковцев. Он молчал, - говорит Соломия.

В 1966-м пытался вступить в Ровенской педагогический институт. На экзамене по истории его пытались завалить вопросом о национальной освободительной борьбе. Ответ Григория показался ректору слишком антикоммунистической. Пытался поступить во Львовский университет. Но там стало известно о его выступлении у памятника Тараса Шевченко в годовщину перевозки праха Тараса из Петербурга в Канев. 1968-го в Ровно выпустил в самиздате свой первый поэтический сборник "Постать голосу". Тогда же написал поэму антисоветскую и антиимперскую "Вертеп" .Через год, весной переехал во Львов. Переводил. Знал немецкий, испанский, польский, белорусский, чешский, сербский и русский языки. Стихи и поэмы Григория звучали на волнах Радио Свобода и других, благодаря дяде Ивану, что жил в Канаде. Поэтому его "таскали на допросы" и проводили обыски.

Первая часть проекта "Чубай. Украина. Любовь" - квартиник. Жена Григория Чубая Галина, друзья Виктор Морозов, Юрий Винничук, а также литераторы Марьяна Савка и Сергей Жадан на сцене театра Зеньковецькои. Сидят на нескольких стульях. В зале темно.

- Тесно, как у нас на кухне на Погулянке, - вспоминает Галина Чубай. - Григорий говорил, что он гений. Обещал мне Нобелевскую премию, - смеется.

- Да, он говорил, что на свете есть только три достойных поэты Томас Элиот, Эзра Паунда и Чубай. Он называл Джордж Чубай, - говорит Виктор Морозов, пытаясь передать английское произношение.

Зрители в зале смеются.

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- Так вот. Жили мы в квартире на Погулянке, 35 богатыми не были, но точно никогда не говорили, что мы "зубожыли", - продолжает жена Чубая. - Григорий не умел петь. Делал это ужасно. Хотя любил петь.

- Григорий создал домашний какофонний оркестр. Я на расческе играл. Кто-то еще на кастрюлях стучал. А Галя спускала воду в туалете. Это был шум морского прибоя, - смеется Морозов.

Автор: Анна-Лилия Кокора Виктор Морозов и Юрий Винничук

Виктор Морозов поет под гитару "Так много суперзвезд" и "Наша зима" на слова Олега Лишеги, товарища Чубая. Они были сверстниками. В этом году им должно было исполниться 70.

- Юрко, а тебе, как всегда по блату, белый трон. Еще опоздал. Ничего не меняется, - говорит Галина Чубай писателю Юрию Винничуку. Тот выходит на сцену и усаживается посред гостей, на едином белом стуле.

- С Григорием устраивали множество авантюр. Я выступал в роли югослава, которого, как маланку водили по Львову. То Виктора мы представляли поэтом из Канады, водили среди местных графоманов, чтобы они нам проставлялись, - вспоминает Винничук.

- Однажды, на таком застолье Гриць ляпнул, что будем встречать поэта из Мюнхена. Ну и конечно, нас пригласили с тем поэтом гости. В субботу до обеда. "Где мы возьмем того немца?" - спрашивал я в Григория. А он мне: "Как где? Возьмем Квицю, сына твоих хозяев". В тот момент я снимал квартиру у людей, сын которых учил немецкий в львовском университете. Квиця очень хотел познакомитса с Виктором Морозовым. И я пообещал, что познакомлю только если он сыграет немца. Он согласился.

Стол был накрыт шикарно. Стоял дефицитный кубинский ром на столе и всякие яства. Мы наелись, напились и думали комедия закончилась. Но Квиця влюбился в барышню, которая была в гостях. Долго еще маланився, гулял с ней. И решил ей признаться. Что он не немец, а украинець.

Мы предупреждали. Показывали ему даже зеркало. Говорили, что та дама не Квицю любит, а в Германию уехать хочет. Квиця нам не поверил. Конечно любовь на том прекратилась. А меня еще и из квартиры выгнали, будто бы я сломал судьбу единственного сына владельцев.

- Юрко, давай так сторгуемся. Ты кое-что из той книги выкинешь, а я кое-что из своей памяти, - перебивает Галина. Зал смеется. - Он у нас долго засиживался. Часто шел домой через окно. Но каждый раз, спрашивал есть ли у нас чай. Грелся перед долгой дорогой домой.

Юрий Винничук прощается с друзьями и зрителями и уходит.

- Ну как всегда, - добавляет Галина Чубай. - Но можем простить. В Юрка сейчас еще событие на Форуме.

На сцену выходит Марьяна Савка и Сергей Жадан. Читают стихи.

Автор: Анна-Лилия Кокора Пели стихи Стуса, Тычины, Леси Украинский, Белоцерковец, Винграновского, Жадана и Саввы.

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Начинается вторая часть концерта. На сцене симфонический оркестр "INSO- Львов", группы "Джалапита", "Rockoko" и Соломия Чубай в изумрудной платье, украшенном бисером.

Поют стихи Леси Украинки, Василия Стуса, Павла Тычины, Николая Винграновского, Юрия Издрика, Марьяны Савки, Сергея Жадана. Фурор вызывает поэма "Вертеп" Чубая, которую вместе поют Сергей Жадан, Виктор Морозов и Соломия Чубай. Зрители долго аплодируют и просят спеть ее "на бис".

Концерт завершается колыбельной Соломии Чубай "Сердечко".

- Искала отца во всем. Нашла в его стихах и в его друзьях. Нашла любовь, которая нас всех объединяет. Любовь друг к другу, люов в Украину. Она, это то, что останется после нас, - говорит Соломия Чубай напоследок.

Военную поэзию читали в рамках 26-го Book Forum винницкий поэт, участник войны в Донбассе Владислав Сорд и хмельницкий автор Виктор Крупка. Авторы представили свои сборники, которые выдало новое украинское издательство "Дом химер", и устроили поэтичный батл.