В Черкассах временно закрыли школу, где произошло массовое отравление детей

Закрыли школу в Черкассах, где отравились 42 ученика. Фото - Zik

В Черкассах решили временно закрыть общеобразовательную школу №8, где при невыясненных обстоятельствах произошло массовое отравление детей.

По результатам проверок, которые провела Держпроспоживслужба, в школе выявили нарушения требований законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов. Нарушение санитарных норм выявили также на предприятии, которое производит и поставляет в школу питьевую воду "Родная". Учреждение закрыли для проведения санитарно-гигиенических мероприятий.

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"Работу Черкасской общеобразовательной школы I-III ступеней № 8 временно приостановлено до завершения проведения комплекса санитарно-гигиенических мероприятий по обеспечению надлежащего санитарного состояния, - говорится в сообщении Держпроспоживслужбы. - Будут проводиться генеральная уборка, дезинфекция, проветривание учебных, подсобных, санитарно-бытовых помещений, пищеблока. После этого будут проведены повторные лабораторно-инструментальные исследования объектов среды жизнедеятельности - атмосферный воздух, гигиенические ИВИ ".

8 мая в Черкассах из-за массового отравления 42 учащихся 2-9 классов общеобразовательной школы госпитализировали в областную детскую больницу. Школьникам стало плохо на утренней линейке, они жаловались на тошноту, головную боль, некоторые потеряли сознание. Всего с момента отравления за медицинской помощью обратились 55 учеников и 4 учителей.