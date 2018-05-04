В Черкассах презентуют художественный проект "Под звездой Пинзеля"

Скульптор ХVIII в. Иоанн Георг Пинзель стал зачинателем Львовской школы скульпторов. Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Черкассах состоится презентация культурно-художественного проекта "Под звездой Пинзеля". Имеет цель - сохранение и популяризации художественного наследия украинского скульптора XVIII в. Иоанна Георга Пинзеля.

Мастер Пинзель был родом из Галичины, стал зачинателем Львовской школы скульпторов. Для его работ характерна большая эмоциональность и динамика, давал формам жизненных черт.

Впервые проект представили в прошлом году в рамках 24-го Форума издателей во Львове. В будущем организаторы планируют устраивать ежегодный международный фестиваль Пинзеля, целью которого будет распространение информации о творчестве гениального галичанина в Украине и мире, создание уникальной художественной платформы для творческого сотрудничества, обмена опытом и интеграции художников разных стран, сохранение и популяризация творческого наследия Иоанна Георга Пинзеля.

Презентация состоится 11 мая в 15:00 в Черкасском художественном музее. Вход - свободный.