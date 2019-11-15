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суббота, 16 ноября 2019 03:28

В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
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На ремонт каменници Исторический музей получил 270 тыс долларов гранта
Фото: loda.gov.ua
На ремонт каменници Исторический музей получил 270 тыс долларов гранта
На ремонт каменници Исторический музей получил 270 тыс долларов гранта
На ремонт каменници Исторический музей получил 270 тыс долларов гранта
На ремонт каменници Исторический музей получил 270 тыс долларов гранта

Во Львове отремонтировали одну из самых ценных историко-архитектурных памятников - Черную каменницу.

Ее построили в XVI веке на площади Рынок, сейчас там размещается часть экспозиций исторического музея, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Во Львове восстановили и торжественно открыли Черную каменницу. Этот грантовый проект при финансовой поддержке Посольского фонда США по сохранению культурного наследия начали еще в 2016 году ", - написали в сообщении.

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Исторический музей получил на ремонт здания 27 тис долларов гранта. За эти средства удалось отреставрировать фасад, провести археологические раскопки и найти фундамент готического Львова. Также сделали гидроизоляцию и новую крышу, укрепили фундамент, во внутреннем дворике обустроили лапидарий.

Внутри здание ремонтировали за счет самого музея.

"Удалось создать прецедент, как сохранять культурные памятники для будущих поколений. Любую мечту можно осуществить, если работать вместе. Рад что мы можем быть частью этого успеха ", - отметил директор Посольского фонда США по сохранению культурного наследия Мартин Першлер.

Черную каменницу построили в 1577 году по проекту архитектора Петра Красовского. В конце 16 века в этом здании представитель львовского патрицианского рода Ян Лоренцович открыл одну из первых в городе аптек. Тогда дом назывался Лоренцовичивской. "Черной" стали называть здание в 19 веке. Причина довольно прозаична: веками на стены дома наносились свинцовые белила, которые использовали в качестве почвы для полихромии (многоцветность). Со временем они под действием воздуха и света окислились, и впоследствии каменныца стала черной.

Во львовском Музее народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого отреставрировали старый ветряк. Мельницу перевезли во Львов из села Шировцы Черновицкой области. Он датируется началом XX века.

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