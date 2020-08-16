В центре Львова легковой автомобиль наехал на женщину, которая шла по тротуару

Женщина попала под авто в центре Львова. Фото: Высокий замок

В самом центре Львова, на площади Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 57-летняя прохожая, которая шла по тротуару.

Легковой автомобиль выехал на тротуар где и сбил женщину, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, которая и обнародовала видео происшествия в своем "Фейсбуке".

За рулем автомобиля "Ford Fiesta" была 65-летняя львовянка. Причиной ДТП стала неисправность авто.

На место происшествия прибыл экипаж "скорой помощи", который доставил пострадавшую в больницу.

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Ранее, в Мелитополе Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист.