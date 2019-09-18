В центре города проведут музыкальный завтрак

Проект «Джазовые завтраки» состоится 22 сентября с 9.00 до 12.00 в концерт-холле «Моnt Blanc». Фото: myvin.com.ua

В Виннице, в самом центре города, пройдут джазовые завтраки. Все желающие смогут увидеть звездных джазменов за непринужденной атмосферой в воскресенье, 22 сентября, с 9.00 до 12.00 в концерт-холле "Моnt Blanc".

Своими практическими рецептами успеха и мастерством импровизации во время эксклюзивных мастер-классов будут делиться музыканты "Jazzy Latin Groove B&W", польские звезды Кшесимир Дембски, Михал Кобоек, Марцин и Бартломей Олесь, один из лучших трубачей мира Марио Ром из Австрии, а также специальный гость проекта - известный кубинский гитарист Ахмед Дикинсон Карденас.

"Кто был в прошлом году на "Джазовых завтраках", подтвердят, что это настолько особый проект, после которого выходишь совершенно другим. Это мощная концентрация творческой энергии, которая вдохновляет и объединяет всех, - говорит Gazeta.ua продюсер международного джазового фестиваля " VINNYTSIA JAZZFEST Ирина Френкель. – В прошлом году во время "Джазовых завтраков" мы впервые в Виннице показали, как на самом деле учатся музыке, творчеству и искусству в Европе. Не в четырех стенах по устаревшим учебникам, а на практике. В абсолютной атмосфере свободы и безграничного вдохновения! Где начинающие музыканты спокойно играют и общаются со знаменитостями".

Проект "Джазовые завтраки-2019" спонсирует Институт культурной политики и Винницкий городской совет.

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Информационный центр фестиваля разместился по адресу улица Театральная, 15 (1 этаж). Телефон: (0432) 690 – 025. Как и в прошлом году, джазмены смогут приобрести мультибилет, что будет пропуском на все концерты фестиваля 21-22 сентября, а также участие в проекте "Джазовые завтраки". Отдельно можно приобрести билет на любой из желаемых концертов. 23 августа с 20:00 состоялось первое подорожание билетов. 13 сентября с 20:00 – второе подорожание. Купить билеты онлайн можно на сайтах www.jazz.vn.ua, bilet.vn.ua и afisha.vn.ua Билеты продаются в кассах "Афиша Винницы": в ТСК "Магигранд" (10.00-21.00), "Универмаге", театре им. Садовского (13.00-19.00), Винницкой областной филармонии, тур-клубе "Бидняжка", "Винницкой Башни".