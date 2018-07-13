 
Ексклюзивы
1/5
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 513
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 828
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3420
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 702
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8091
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1494
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1134
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Просмотров: 3060
Фото
Все фото
23
3
11
14
13
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Форшмак из барабули, вишневый свекла и десерт &quot;Шу&quot; - чем удивляли на званом ужине Славянский двор
Форшмак из барабули, вишневый свекла и десерт "Шу" - чем удивляли на званом ужине Славянский двор
&quot;Лисапетный батальон&quot;, дорогая лотерея и борщ - как гуляли Ивана Купала под грозой
"Лисапетный батальон", дорогая лотерея и борщ - как гуляли Ивана Купала под грозой
Луковое мороженое и и паштет из улиток - шеф-повар поделился секретами блюд из званого ужина
Луковое мороженое и и паштет из улиток - шеф-повар поделился секретами блюд из званого ужина
Видео
Все видео
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
Просмотров: 630
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3024
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24481
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1350
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
Просмотров: 144
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 04:40

Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23

1 Комментировать

Фото: vinnitsa.info

Железнодорожный вокзал - это ворота в город. Он встречает туристов и гостей, приезжающих по делам. Является первой локацией, которая начинает формировать впечатление от самого города.

В большинстве городов вокзалы и территория вокруг них приносят мало положительных эмоций. Всегда людно, шумно, грязно. Винницкий железнодорожный - не исключение. пишет vinnitsa.info.

Проспект Коцюбинского начинается территорией, в народе базар-вокзал. Привокзальный рынок от железнодорожных касс отделяет всего десяток метров. Попасть на него можно сразу, выйдя из вагона поезда. В сотне шагов - оптовый.

Множество цветных вывесок - разных размеров, формы и окраски бросаются в глаза. Крупнейшие и самые яркие имеют секонд-хенды, ломбарды, лотереи и аптеки. Продают здесь не только на рынке. Многие торгуют продуктами прямо с тротуара: молоком, фруктами, овощами.

У железнодорожного вокзала - конечная остановка общественного транспорта. В очередь на маршрут выстраиваются троллейбусы, автобусы и маршрутки. Ждут их и пассажиры. Мало кто покидает территорию базар-вокзала с пустыми руками. Одни держат чемоданы, другие заносят в салон корзины с купленной овощами, саженцами или и коробки с цыплятами.

Остатки химпрома покажутся тому, кто решит ехать в город на трамвае. Там много мусора, а местом для рекламных объявлений служат даже дерева.

У вокзала всегда много автомобилей - как на парковках, так и на дороге. Быстро здесь не поедешь, потому что, кажется, что на пешеходных переходах люди "не заканчиваются".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрыли кафе, в котором отравились выпускники школ и их родители

Из красивого в районе базар-вокзала бы само здание вокзала, обновленный фасад здания, в котором работает магазин "Обнова" и большая круглая клуба, засажена зеленью. Но даже их портит запах канализации, нетрезвые "пассажиры" и окурки.

Мэр Винницы Сергей Моргунов обновит площадь перед железнодорожным вокзалом. Через Постоянный поток пассажиров, на перекрестке могут установить светофоре "требования".

Мэр считает, необходимо делать транспортную развязки на привокзальний площади.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

Самое читаемое
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
31
 Просмотров: 123576
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
9
 2 Просмотров: 53767
Похудевшая Ким Кардашьян обнажила пышные ягодицы на занятии по йоге
Похудевшая Ким Кардашьян обнажила пышные ягодицы на занятии по йоге
16
 Просмотров: 33580
Гройсман потролил Ляшко и Тимошенко в Раде
Гройсман потролил Ляшко и Тимошенко в Раде Просмотров: 24747
Террористы в Донбассе впервые применили новую тактику
Террористы в Донбассе впервые применили новую тактику 1 Просмотров: 24429
Винница
Не удержал язык за зубами: полиция случайно узнала об жестоком убийстве
Не удержал язык за зубами: полиция случайно узнала об жестоком убийстве Просмотров: 1611
Вслед за Киевом поднимают проезд в других городах
Вслед за Киевом поднимают проезд в других городах Просмотров: 567
Создали мобильные "прозрачные офисы", которые обустраивают в квартирах
Создали мобильные "прозрачные офисы", которые обустраивают в квартирах Просмотров: 342
Снимают бюджетный фильм о мэре, который превратил провинцию на современный город
Снимают бюджетный фильм о мэре, который превратил провинцию на современный город Просмотров: 828
Волонтеры 5 стран взялись восстанавливать украинские глиняные дома
Волонтеры 5 стран взялись восстанавливать украинские глиняные дома Просмотров: 576
Больше всего комментируют
10
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
9
Як аннексировали Крым
8
"Востановить невозможно" - неутешительное заявление по Крыму
6
Хабенский попал в базу "Миротворца"
3
Рада решила вопрос евроблях
Голосов: 1183
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua