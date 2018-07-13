Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города

Фото: vinnitsa.info

Железнодорожный вокзал - это ворота в город. Он встречает туристов и гостей, приезжающих по делам. Является первой локацией, которая начинает формировать впечатление от самого города.

В большинстве городов вокзалы и территория вокруг них приносят мало положительных эмоций. Всегда людно, шумно, грязно. Винницкий железнодорожный - не исключение. пишет vinnitsa.info.

Проспект Коцюбинского начинается территорией, в народе базар-вокзал. Привокзальный рынок от железнодорожных касс отделяет всего десяток метров. Попасть на него можно сразу, выйдя из вагона поезда. В сотне шагов - оптовый.

Множество цветных вывесок - разных размеров, формы и окраски бросаются в глаза. Крупнейшие и самые яркие имеют секонд-хенды, ломбарды, лотереи и аптеки. Продают здесь не только на рынке. Многие торгуют продуктами прямо с тротуара: молоком, фруктами, овощами.

У железнодорожного вокзала - конечная остановка общественного транспорта. В очередь на маршрут выстраиваются троллейбусы, автобусы и маршрутки. Ждут их и пассажиры. Мало кто покидает территорию базар-вокзала с пустыми руками. Одни держат чемоданы, другие заносят в салон корзины с купленной овощами, саженцами или и коробки с цыплятами.

Остатки химпрома покажутся тому, кто решит ехать в город на трамвае. Там много мусора, а местом для рекламных объявлений служат даже дерева.

У вокзала всегда много автомобилей - как на парковках, так и на дороге. Быстро здесь не поедешь, потому что, кажется, что на пешеходных переходах люди "не заканчиваются".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрыли кафе, в котором отравились выпускники школ и их родители

Из красивого в районе базар-вокзала бы само здание вокзала, обновленный фасад здания, в котором работает магазин "Обнова" и большая круглая клуба, засажена зеленью. Но даже их портит запах канализации, нетрезвые "пассажиры" и окурки.

Мэр Винницы Сергей Моргунов обновит площадь перед железнодорожным вокзалом. Через Постоянный поток пассажиров, на перекрестке могут установить светофоре "требования". Мэр считает, необходимо делать транспортную развязки на привокзальний площади.