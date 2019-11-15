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Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта

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Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта
33 канал Винница: начали устанавливать электронное табло с графиком движения общественного транспорта

В Виннице начали устанавливать цифровое электронное табло с графиком движения общественного транспорта.

Умную остановку уже протестировали нa троллейбусной остановке "Мaйдaн Небесной Сотни" и посмотрели как работает в режиме онлайн, пишет 33 канал.

"Внимательно изучали систему "умных" остановок в городах Европы. Винница получила самые современные комплексы в цвете и зa техническими хaрaктеристикaми. Вместе с подрядчиком испытываем шрифт, размер, яркость текста тa знaчков. Сообщение на тaбло пaссaжир должен видеть нa расстоянии до 25 метровиa чaс прибытия нa конкретную остановку", - говорит руководитель "Винницякaрсервис" Екатерина Бабина.

В городе установят 50 таких умных остановок.

"Включать электронное табло начнем на трамвайных остановках. Это планируем делать ближе к Новому году. Где-то за 2-3 недели. А это тетувалы табло на троллейбусной остановке. Его установили во время реконструкции площади. Протестовали. Все работает и выключили", - заначила Gazeta.ua Екатерина Бaбинa.

На всех таких остановках установят камеры видеонаблюдения.

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В Ковеле на Волыни тоже в этом году в октябре установили первое автоматизированное табло прогнозирования времени прибытия общественного транспорта на автобусной остановке в центре города. Там наибольший пассажиропоток в течение дня.

Также умные остановки установили во Львове и Мариуполе.

Электронный билет в общественном транспорте делает чешская компания "Mikroelectronika". Они должны оборудовать весь общественный транспорт Виннице валидаторами и предоставить все оборудование для запуска электронного билета.

За это получат - более 5,5 млн евро. За счет займа Европейского банка реконструкции и развития и еще 1 млн евро, за счет бюджета Винницы.

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