Управление СБУ в Полтавской области возглавил 55-летний контрразведчик Евгений Борзилов

Фото: Ольга Стенько

12 ноября в Полтаве общественности представили нового руководителя областного управления СБУ Евгения Борзилова.

Представил его первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов во время брифинга в зале Полтавского областного совета, на котором побывал корреспондент Gazeta.ua.

Представляя нового руководителя областного управления СБУ, Трофимов заявил, что на местные силовые ведомства ждет проверка - такое поручение дал лично президент Зеленский. Поэтому, от Евгения Борзилова ждут быстрых и эффективных действий.

"Президент поставил четкие задачи по обеспечению безопасности государства. Относительно противодействие коррупционным проявлениям, рейдерству и тому подобное. Считаю, что вместе с новым главой ОГА мы наведем порядок в регионе", - заявил Евгений Борзилов.

Назначил Борзилова начальником СБУ президент Украины Владимир Зеленский еще 7 ноября.

До этого назначения Евгений Борзилов занимал должность заместителя начальника Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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Издание Полтавщина сообщало, что Евгений Борзилов прописан в Полтаве. Его жена Наталья работает главным специалистом в Департаменте обеспечения работы Министерства аграрной политики и живет в служебной квартире.

Отец Евгения Борзилова родился в Волгоградской области Российской Федерации. Он военный, был контрразведчиком в отделе полтавской в ​​/ ч 34105. Виктор Борзилов до сих пор является активным пользователем "Одноклассников", где постоянно публикует фотографии с кучей родственников. В частности, с собственным сыном.

Мать Евгения Борзилова родилась в Луганской области, сестра - в российском городе Смоленск.

Евгений Борзилов попался на глаза полиции в июле 2018 года в нетрезвом состоянии за за рулем автомобиля на тХрещатику в Киеве. Данные об этом есть в реестре судебных решений. Суд признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но освободил от наказания за истечением сроков давности.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Рахивского.