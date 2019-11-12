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вторник, 12 ноября 2019 17:46

Управление СБУ в Полтавской области возглавил 55-летний контрразведчик Евгений Борзилов
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Управление СБУ в Полтавской области возглавил 55-летний Евгений Борзилов
Фото: Ольга Стенько
12 ноября общественности представили нового руководителя Полтавского областного управления СБУ Евгения Борзилова
12 ноября общественности представили нового руководителя Полтавского областного управления СБУ Евгения Борзилова
12 ноября общественности представили нового руководителя Полтавского областного управления СБУ Евгения Борзилова
12 ноября общественности представили нового руководителя Полтавского областного управления СБУ Евгения Борзилова

12 ноября в Полтаве общественности представили нового руководителя областного управления СБУ Евгения Борзилова.

Представил его первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов во время брифинга в зале Полтавского областного совета, на котором побывал корреспондент Gazeta.ua.

Представляя нового руководителя областного управления СБУ, Трофимов заявил, что на местные силовые ведомства ждет проверка - такое поручение дал лично президент Зеленский. Поэтому, от Евгения Борзилова ждут быстрых и эффективных действий.

"Президент поставил четкие задачи по обеспечению безопасности государства. Относительно противодействие коррупционным проявлениям, рейдерству и тому подобное. Считаю, что вместе с новым главой ОГА мы наведем порядок в регионе", - заявил Евгений Борзилов.

Назначил Борзилова начальником СБУ президент Украины Владимир Зеленский еще 7 ноября.

До этого назначения Евгений Борзилов занимал должность заместителя начальника Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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Издание Полтавщина сообщало, что Евгений Борзилов прописан в Полтаве. Его жена Наталья работает главным специалистом в Департаменте обеспечения работы Министерства аграрной политики и живет в служебной квартире.

Отец Евгения Борзилова родился в Волгоградской области Российской Федерации. Он военный, был контрразведчиком в отделе полтавской в ​​/ ч 34105. Виктор Борзилов до сих пор является активным пользователем "Одноклассников", где постоянно публикует фотографии с кучей родственников. В частности, с собственным сыном.

Мать Евгения Борзилова родилась в Луганской области, сестра - в российском городе Смоленск.

Евгений Борзилов попался на глаза полиции в июле 2018 года в нетрезвом состоянии за за рулем автомобиля на тХрещатику в Киеве. Данные об этом есть в реестре судебных решений. Суд признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но освободил от наказания за истечением сроков давности.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Рахивского.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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12
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