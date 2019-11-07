На Полтавщине назначили нового руководителя СБУ

Новый руководитель СБУ на Полтавщине. Фото: kg.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новым начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Евгения Борзилова.

Соответствующий указ №817 / 2019 он подписал 7 ноября.

Кроме того, Президент назначил: Денисенко Анатолия Александровича начальником управления СБУ y Винницкой области. Данюкова Павла Алексеевича - в Волынской области. Зайца Сергея Сергеевича - в Ивано-Франковской области. Руководителем в Тернопольской области стал Борейчук Юрий Иванович. В Херсонской - Криворучко Сергей Николаевич.

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Ранее руководил СБУ в Полтавской области генерал-майор Юрий Раховский, которого уволили 25 октября.

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара.