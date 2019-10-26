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суббота, 26 октября 2019 19:17

Зеленский уволил руководителя СБУ Полтавской области

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Зеленский уволил руководителя СБУ Полтавской области
Зеленский подписал указ об увольнении начальника СБУ Полтавщины. Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Рахивского.

Соответствующий указ №768/2019 был размещен на сайте президента в субботу, 26 октября.

"Уволить Рахивского Юрия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - говорится в документе.

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Украинская спецслужба нуждается в срочной даже не реорганизации, а реанимации. Такое мнение высказал 36-летний Юрий Михальчишин, политолог, нацгвардеец. В 2014-2016 году работал в Службе безопасности Украины.

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