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понедельник, 02 сентября 2019 16:54

Уникальный памятник природы хотят превратить в комплекс свиноферм

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Уникальный памятник природы хотят превратить в комплекс свиноферм
Жители сел протестуют против строительства свинарника, потому что боятся экологического бедствия. Фото: firtka.if.ua

Жители сел Насташино и Конюшки Галицкого района Ивано-Франковской области перекрыли трассу "Ивано-Франковск-Львов". Около 150 человек 29 августа с 10:00 вышли протестовали против строительства свинофермы.

Сотни автомобилей стояли в пробке, среди них многотонные фуры.

Люди вышли на акцию уже не впервые. Говорят, что будут блокировать движение на трассе, пока власть не обратит на них внимание. На территорию строительства уже завезли кирпич и начали закладывать фундамент.

"Обращение от общин сел Насташино и Конюшки относительно возможного строительства свинокомплекса противозаконно, получил. Ситуацию держу под контролем. Без разрешений и надлежащего контроля, строительства не допустим. Инвестор должен быть ответственным. Дорогу перекрывать было не обязательно", - заявил председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмыгаль.

Дорогу национального значения разблокировали в 12:30.

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"На место протеста прибыли представители областной администрации. Вместе с местными жителями, они вошли в дом культуры. До вторника будут изучать вопрос о законности строительства. После рассмотрения, население сообщат о результатах", - говорит сельский голова Иван Драгун.

Общество против строительства, поскольку на его месте находится уникальный гидрологический памятник природы "Зеленый колодец" с редкими видами флоры.

"Трудоустройство и деньги на развитие села никто не обещал. Расстояние от села до свинарника меньше километра - все ароматы будут идти к нам. Но главная причина - это где именно начали строительство свинофермы. В засушливые годы часто нет воды в колодцах до осени, до начала дождей. Спасаются люди родниковой водой с "Зеленой колодца", который уже почти сделали гидрологическим памятником природы. Ждем подтверждения из района. Именно в этом урочище начали строить без всяких документов", - говорит участница протеста Александра Ивасин.

1 июля дорогу между деревней Сенча и городом Лохвица на Полтавщине перекрыли из-за акции протеста по состоянию дорог.

Протестировать недовольны дорогой, соединяющей село с районным центром. Она находится на балансе Агентства местных дорог Полтавщины.

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