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среда, 28 августа 2019 11:31

"Уничтожали все на своем пути" - подростки разгромили завод

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&quot;Уничтожали все на своем пути&quot; - подростки разгромили завод
Подростков интересовало електрооборудование

В Черкасской области подростки 12-15 лет розгорилы Монастырищенский машиностроительный завод. Охранники поймали 6 человек, когда те ломали электрощитовые предприятия в закрытом цехе. Еще трех злоумышленников нашли на крыше завода.

"Общая сумма ущерба - около 500 тысяч гривен, - жалуется директор предприятия Владимир Трохимчук. Вандалы хорошо знали, когда можно начинать крушить. В 17:00 рабочие выключили щитовую с электронапряжением, в 18:00 охранники обошли территорию завода. Все было спокойно. А уже в 19:10 налетела банда, которая уничтожала на своем пути все и вся. Они явно не на кусок хлеба себе воровали. Я еще не знаю, кому выгодно сокрушить кузнечно-штамповочный цех".

Директор говорит, что предприятие возобновит свою работу не скоро.

"Надо думать, где брать деньги на восстановление. Надежды на то, что убытки возместят родители задержанных нет. Конечно, будет следствие и суд, но это продлится долго. К тому же почти все они из неблагополучных семей. Им просто негде взять эти деньги".

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Во времена Союза и в первые годы независимости Монастырищенский машиностроительный завод выпускал различные котлы отопления. Для города это было бюджетообразующее предприятие. Впоследствии оно остановилось. В последнее время дирекция снова наладила выпуск котлов.

Автор: Юрий СТРИГУН
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