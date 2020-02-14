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пятница, 14 февраля 2020 22:46

Юмористы сняли пародию ко Дню влюбленных

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Юмористы сняли пародию ко Дню влюбленных
Чтобы передать атмосферу тех времен, комики одели модные тогда костюмы. Фото: zak-insider.com

Закарпатские юмористы Михаил Карпенко и Павел Мандзич удивили своих поклонников подарком на День влюбленных.

Они выполнили свою песню в стиле 80-х, пишет zak.insider

Чтобы передать атмосферу тех времен, комики одели модные тогда костюмы.

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Клип дает возможность окунуться в ретро-времена 80-х.

В Великобритании обнаружили одну из старейших в мире валентинок. Письмо, расписанное вручную сердечками и цветами, отправили по почте более 200 лет назад, 14 февраля 1818 года.

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Дата
14
февраля

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