Юмористы сняли пародию ко Дню влюбленных

Чтобы передать атмосферу тех времен, комики одели модные тогда костюмы. Фото: zak-insider.com

Закарпатские юмористы Михаил Карпенко и Павел Мандзич удивили своих поклонников подарком на День влюбленных.

Они выполнили свою песню в стиле 80-х, пишет zak.insider

Чтобы передать атмосферу тех времен, комики одели модные тогда костюмы.

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Клип дает возможность окунуться в ретро-времена 80-х.

В Великобритании обнаружили одну из старейших в мире валентинок. Письмо, расписанное вручную сердечками и цветами, отправили по почте более 200 лет назад, 14 февраля 1818 года.