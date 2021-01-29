Укрзализныця добавила мест в поездах

В Укрзализныце добавили, что в случае необходимости еще увеличат количество мест в поездах. Фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko

Укрзализныця увеличила количество мест в поездах, следующих из Одесской области, где из-за снегопада перекрыли 2 трассы.

Это позволит выехать из региона людям, которые вынуждены там оставаться из-за непогоды, сообщает пресс-служба компании.

На поезда из Одессы разрешили продавать те места, которые находились под бронированием для служебных нужд, и увеличили количество вагонов в поездах. По 2 вагона добавили к поездам №105/106 Одесса — Киев и №145/146 Измаил — Киев.

В Укрзализныце добавили, что в случае необходимости еще увеличат количество мест в поездах. В течение последних суток железнодорожники очищают инфраструктуру от снега и гололеда.

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В Одесской области на дорогах М-15 Одесса - Рени, на Бухарест, и М-16 Одесса - Кучурган, на Кишинев, перекрыли автомобильное движение. В Одесской и Николаевской областях 28 января объявили 3 уровень опасности - красный.