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четверг, 21 января 2021 18:06

Назвали самый популярный железнодорожный маршрут 2020 года

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Назвали самый популярный железнодорожный маршрут 2020 года
Первое место среди популярных маршрутов занял Киев - Харьков - Киев. Фото: pixabay.com

По итогам 2020 года "Укрзализныця" перевезла более чем 16 млн пассажиров. Самым популярным стал маршрут Киев - Харьков - Киев.

Первое место среди популярных маршрутов занял Киев - Харьков - Киев на котором было перевезено 712,7 тыс пассажиров, пишет УНИАН.

Вторым по популярности стал маршрут Киев - Львов - Киев. Всего за ик на нем было перевезено 652,8 тыс пассажиров. На третьем месте - Киев - Днепр - Киев, с показателем 561,8 тыс.

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Замыкают пятерку маршрутов: Киев - Винница - Киев и Киев - Одесса - Киев, на которых было перевезено 472,6 тыс и 383,5 тыс пассажиров соответственно.

Скоростные поезда "Интерсити" и "Интерсити +" 2020 года перевезли 2,35 млн пассажиров.

В вагонах пригородных поездов планируют установить камеры видеонаблюдения для повышения безопасности.

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