Украинский режиссер объявил голодовку

Леонид Павловский будут голодать ради Одесской киностудии. Фото: depo.ua

Одесский кинорежиссер-постановщик Леонид Павловский сегодня объявил голодовку. Мужчина требует международного аудита деятельности инвестора Одесской киностудии.

"Я, Павловский Леонид Ильич, кинорежиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины, сообщаю, что с 15 октября начинаю голодовку в знак протеста против того, что полтора десятилетия происходит с жемчужиной украинского национального искусства - Одесской киностудией художественных фильмов. Целью этой акции ставлю принуждение до созыва международной объективной комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время акционирования студии и во все последующие годы, направленные на уничтожение ОКХФ по схеме акционирования - банкротство - приватизация, для последующей продажи территории и имущества бывшего успешного предприятия", - написал Павловский в Facebook.

Кинорежиссер напомнил, что в 2004 году уже объявлял голодовку, когда несмотря на запрет начали противоправное акционирования киностудии.

"Тогда министр культуры Юрий Богуцкий пообещал прекратить эти мероприятия и инициировать предоставление Одесской киностудии звание "Национальная", что сделало бы уничтожение студии. 15 лет назад я согласился приостановить голодовку, оставляя за собой право возобновить ее, если состояние не улучшится. С тех пор положение студии дошло до края", - заявил режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Архив Одесской киностудии выложили в свободный доступ

Павловский предлагает "должным образом провести непредвзятый, объективный анализ 15-летней деятельности ЗАО и ОАО "Одесская киностудия" и совершить не демагогические, а объективные выводы с организационными последствиями".

В оккупированном российскими захватчиками Крыму начали ликвидировать киностудию "Ялта-фильм", работников предприятия уволят. Распоряжение разместили на сайте так называемого правительства Крыма.