Украинский режиссер объявил голодовку

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 549
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2673
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1134
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4077
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2628
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 873
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5985
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1026
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
7
4
4
12
6
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 &quot;рабов&quot;
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
Авария с 16-летним водителем: количество жертв увеличилось
Авария с 16-летним водителем: количество жертв увеличилось
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
Начальник полиции и пограничники попались на сборе &quot;дани&quot;
Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"
Видео
Все видео
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
16-летний парень устроил смертельную аварию
16-летний парень устроил смертельную аварию
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей: шокирующее видео
Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей: шокирующее видео
Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал
Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3420
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6840
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1530
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1818
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 14:13

Украинский режиссер объявил голодовку

  Комментировать
Украинский режиссер объявил голодовку
Леонид Павловский будут голодать ради Одесской киностудии. Фото: depo.ua

Одесский кинорежиссер-постановщик Леонид Павловский сегодня объявил голодовку. Мужчина требует международного аудита деятельности инвестора Одесской киностудии.

"Я, Павловский Леонид Ильич, кинорежиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины, сообщаю, что с 15 октября начинаю голодовку в знак протеста против того, что полтора десятилетия происходит с жемчужиной украинского национального искусства - Одесской киностудией художественных фильмов. Целью этой акции ставлю принуждение до созыва международной объективной комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время акционирования студии и во все последующие годы, направленные на уничтожение ОКХФ по схеме акционирования - банкротство - приватизация, для последующей продажи территории и имущества бывшего успешного предприятия", - написал Павловский в Facebook.

Кинорежиссер напомнил, что в 2004 году уже объявлял голодовку, когда несмотря на запрет начали противоправное акционирования киностудии.

"Тогда министр культуры Юрий Богуцкий пообещал прекратить эти мероприятия и инициировать предоставление Одесской киностудии звание "Национальная", что сделало бы уничтожение студии. 15 лет назад я согласился приостановить голодовку, оставляя за собой право возобновить ее, если состояние не улучшится. С тех пор положение студии дошло до края", - заявил режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Архив Одесской киностудии выложили в свободный доступ

Павловский предлагает "должным образом провести непредвзятый, объективный анализ 15-летней деятельности ЗАО и ОАО "Одесская киностудия" и совершить не демагогические, а объективные выводы с организационными последствиями".

В оккупированном российскими захватчиками Крыму начали ликвидировать киностудию "Ялта-фильм", работников предприятия уволят. Распоряжение разместили на сайте так называемого правительства Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский режиссер объявил голодовку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Включают отопление, когда на улице настоящее лето

Правительство разрешило изымать землю

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
 1 Просмотров: 50998
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 46423
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 40141
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 36079
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 21944
Одесса
Владелец смертоносного отеля "Токио Стар" может выйти под залог
Владелец смертоносного отеля "Токио Стар" может выйти под залог Просмотров: 63
Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы выпустили из СИЗО
Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы выпустили из СИЗО Просмотров: 198
Суд отпустил группу подозреваемых в терактах на железной дороге
Суд отпустил группу подозреваемых в терактах на железной дороге Просмотров: 198
36-летний предприниматель возглавил Одесскую ОГА
36-летний предприниматель возглавил Одесскую ОГА Просмотров: 756
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"
7
 Просмотров: 2196
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Голосов: 4311
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua