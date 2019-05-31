Мать скандальных AnnaMaria ликвидирует киностудию "Ялта-фильм"

В оккупированном российскими захватчиками Крыму начали ликвидировать киностудию "Ялта-фильм", работников предприятия уволят.
Распоряжение разместили на сайте так называемого правительства Крыма.
"Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Киностудия "Ялта-фильм" и увольнением работников ", - сообщают оккупанты.
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Контролировать процесс поручили сепаратистке, матери печальноизвесного дуэта АnnaMaria Ларисе Опанасюк.
Лариса Опанасюк - заместитель так называемого председателя Крыма Сергея Аксенова. По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза именно она ответственна за исчезновение и аресты крымчан.
В Крыму оккупационная власть полуострова продала 2 захваченных пансионата в Алуште экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву.
Продали пансионаты "Днепр" и "ХИИТовец", которые расположены в "Професорском уголке" вблизи Алушты.
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