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пятница, 31 мая 2019 16:25

Мать скандальных AnnaMaria ликвидирует киностудию "Ялта-фильм"

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Мать скандальных AnnaMaria ликвидирует киностудию &quot;Ялта-фильм&quot;
Сепаратистка, иметь так называемых певиц увольнять своих земляков с работы в оккупированном Крыму. Фото: оккупационные СМИ

В оккупированном российскими захватчиками Крыму начали ликвидировать киностудию "Ялта-фильм", работников предприятия уволят.

Распоряжение разместили на сайте так называемого правительства Крыма.

"Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Киностудия "Ялта-фильм" и увольнением работников ", - сообщают оккупанты.

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Контролировать процесс поручили сепаратистке, матери печальноизвесного дуэта АnnaMaria Ларисе Опанасюк.

Лариса Опанасюк - заместитель так называемого председателя Крыма Сергея Аксенова. По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза именно она ответственна за исчезновение и аресты крымчан.

В Крыму оккупационная власть полуострова продала 2 захваченных пансионата в Алуште экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву.

Продали пансионаты "Днепр" и "ХИИТовец", которые расположены в "Професорском уголке" вблизи Алушты.

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