Бывшему "регионалу" за бесценок продали санатории в Крыму

Царев "арендовал" пансионаты с 2015 года. Фото: images.unian.net

В Крыму оккупационная власть полуострова продала два захваченных пансионаты в Алуште экс-депутату Верховной Рады Олегу Цареву.

Продали пансионаты "Днепр" и "ХИИТовец", которые расположены в "Професорском уголке" вблизи Алушты - пишут "Примечания".

Сумма "сделки" - 160, 32 млн руб. Это меньше $ 2,49 млн по текущему курсу.

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Кроме зданий лоты включали движимое имущество - оборудование, офисную технику, гостиничный инвентарь, товарно-материальные ценности и передающие устройства. Земля под пансионатами останется в собственности города, новому "владельцу" придется платить за нее аренду.

В начале апреля оккупационные власти Крыма выставил на продажу четыре южнобережных пансионаты. В частности, "ХИИТовец" за 60,4 млн руб и "Днепр" - за 99,9 млн руб.

29 апреля на сайте торгов опубликовали протоколы об итогах электронных аукционов. Из них следует, что на оба объекта подали по одной заявке от ялтинского ООО "Ветеран", которое контролирует Царев.

Согласно процедуре, если к участию в аукционе допущена только одна заявка, он признается недействительным. При этом договор заключается с этим единственным заявителем по стартовой цене.

Царев "арендовал" эти пансионаты с 2015 года. За это время, как он уверяет, вложил в реконструкцию зданий и выплаты по зарплатным долгам более 30 млн рублей (более 465 тыс грн), рассчитывая на заключение инвестиционного соглашения с оккупационными властями. В рамках него Цареву должно было отойти 60% этих санаториев в обмен на инвестиции. Но в итоге отели выставили на торги. Сам Царев утверждает, что свои обязательства по "соглашению" выполнил в полном объеме.

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