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суббота, 28 июля 2018 10:39

Украинские Сусанины: пограничники обнаружили в лесах Закарпатья нелегалов

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Украинские Сусанины: пограничники обнаружили в лесах Закарпатья нелегалов
Пограничники задержали Украинский проводника

Проводники оставили на произвол судьбы в лесах Закарпатья шестерых выходцев из Индии и Пакистана.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Оперативники Западного регионального управления и пограничники Чопского отряда задержали на Закарпатье шестерых нелегалов. Пятеро из задержанных назвались гражданами Индии, еще один - гражданином Пакистана", - информируют в пресс-службе ДСНС.

Также пограничники задержали Украинский проводника.

Задержанный не имел при себе документов и не смог объяснить правоохранителям, что делает у границы.

Во время проверочных мероприятий иностранцы рассказали, что неизвестные проводники требовали деньги за то, что якобы переправили их в Венгрию.

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Русский на плоту из пластиковых бутылок и досок пытался доплыть до Крыма по заливу Сиваш. Его арестовали и оштрафовали.

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Дата
28
июля

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