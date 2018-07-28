Украинские Сусанины: пограничники обнаружили в лесах Закарпатья нелегалов

Пограничники задержали Украинский проводника

Проводники оставили на произвол судьбы в лесах Закарпатья шестерых выходцев из Индии и Пакистана.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Оперативники Западного регионального управления и пограничники Чопского отряда задержали на Закарпатье шестерых нелегалов. Пятеро из задержанных назвались гражданами Индии, еще один - гражданином Пакистана", - информируют в пресс-службе ДСНС.

Также пограничники задержали Украинский проводника.

Задержанный не имел при себе документов и не смог объяснить правоохранителям, что делает у границы.

Во время проверочных мероприятий иностранцы рассказали, что неизвестные проводники требовали деньги за то, что якобы переправили их в Венгрию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проверили пассажирских перевозчиков: За два дня 326 нарушений

Русский на плоту из пластиковых бутылок и досок пытался доплыть до Крыма по заливу Сиваш. Его арестовали и оштрафовали.