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четверг, 13 июня 2019 15:08

Удивительные натюрморты и пейзажи города: состоялась выставка картин
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13 июня в рамках проекта "Лучший художник" в Виннице состоялась выставка картин. В мероприятии приняли участие не только участники фестиваля, но и местные художники.

С самого начала событие привлекло внимание прохожих. Пока авторы полотен выставляли свои работы на площади у фонтана, местные жители уже окружили их кругом и начали фотографировать все на телефоны.

Картины поставили в два ряда, и каждый художник занял место возле своей работы. Люди начали ходить между мольбертами и рассматривать натюрморты, пейзажи и портреты.

Автор: Иван Мартыненко
  Учасник выставки со своей работой
Учасник выставки со своей работой

Рядом с выставкой для гостей накрыли фуршеты с минеральной водой, фруктами и конфетами.

Автор: Иван Мартыненко
  Заинтересованные посетители
Заинтересованные посетители

Автор: Иван Мартыненко
  Несколько миловидных пейзажей
Несколько миловидных пейзажей

Автор: Иван Мартыненко
  Изображение матери-природы
Изображение матери-природы

"Здесь царит прекрасная творческая атмосфера, собралась талантливая элита. Очень приятно понимать, что, несмотря на все проблемы и трудности, творческая молодежь и старшее поколение до сих пор уважают и ценят искусство", - говорит гостя фестиваля Марина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С красками и мольбертами посреди улицы: стартовал проект "Лучший художник"

Особой красоты выставке придавало то, что никто из художников не был ограничен определенной тематикой. Каждая картина несла свою особую идею.

Автор: Иван Мартыненко
  Нестандартная пара влюблённых
Нестандартная пара влюблённых

Благодаря этому, здесь можно было встретить и классические натюрморты, и несколько сюрреалистические портреты и пейзажи.

Автор: Иван Мартыненко
  Картина с изображением бабушки, которая вяжет
Картина с изображением бабушки, которая вяжет

Автор: Иван Мартыненко
  Портрет девушки
Портрет девушки

Автор: Иван Мартыненко
  Этнические мотивы
Этнические мотивы

Автор: Иван Мартыненко
  Натюрморт
Натюрморт

Автор: Иван Мартыненко
  один из натюрмортов
один из натюрмортов

Автор: Иван Мартыненко
  Пейзаж центральной улицы города
Пейзаж центральной улицы города

"Творческая и культурная жизнь Винницы всегда отличалась не просто многообразием, а глубиной и насыщенностью. Сегодняшнее мероприятие это только подтверждает. Были представлены работы различной направленности, различной техники, но все они объединены чувством перспективы развития искусства", - добавляет Марина.

4 июня в Виннице стартовал проект "Лучший художник".

Автор: Иван Мартыненко
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13
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