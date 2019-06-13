Удивительные натюрморты и пейзажи города: состоялась выставка картин

13 июня в рамках проекта "Лучший художник" в Виннице состоялась выставка картин. В мероприятии приняли участие не только участники фестиваля, но и местные художники.
С самого начала событие привлекло внимание прохожих. Пока авторы полотен выставляли свои работы на площади у фонтана, местные жители уже окружили их кругом и начали фотографировать все на телефоны.
Картины поставили в два ряда, и каждый художник занял место возле своей работы. Люди начали ходить между мольбертами и рассматривать натюрморты, пейзажи и портреты.
Рядом с выставкой для гостей накрыли фуршеты с минеральной водой, фруктами и конфетами.
"Здесь царит прекрасная творческая атмосфера, собралась талантливая элита. Очень приятно понимать, что, несмотря на все проблемы и трудности, творческая молодежь и старшее поколение до сих пор уважают и ценят искусство", - говорит гостя фестиваля Марина.
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Особой красоты выставке придавало то, что никто из художников не был ограничен определенной тематикой. Каждая картина несла свою особую идею.
Благодаря этому, здесь можно было встретить и классические натюрморты, и несколько сюрреалистические портреты и пейзажи.
"Творческая и культурная жизнь Винницы всегда отличалась не просто многообразием, а глубиной и насыщенностью. Сегодняшнее мероприятие это только подтверждает. Были представлены работы различной направленности, различной техники, но все они объединены чувством перспективы развития искусства", - добавляет Марина.
4 июня в Виннице стартовал проект "Лучший художник".
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