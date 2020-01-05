Убийство в Каховке: глава Херсонской ОГА взял ситуацию под личный контроль

Председатель Херсонской ОГА взял ситуацию в Каховке под личный контроль. Фото: Херсон Онлайн

Связи не помогут избежать наказания в убийстве 26-летнего местного жителя в Каховке.

"Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое состоялось утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным", – заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на странице в Facebook.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение о его аресте.

"Относительно другого участника событий — действующего полицейского — происходят проверки с использованием полиграфа. Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новоназначенным прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. В Херсонской области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", – резюмировал Гусев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 19-летний студент повесился в разгар вечеринки

Напомним, что в Каховке после убийства местного жителя отделение полиции забросали файерами и подожгли шины.