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пятница, 10 мая 2019 12:21

Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности

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Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности
Винницкая область: камеры зафиксировали убийство супругов фермеров

В селе Шипинки Барского района Винницкой области расстреляли фермеров. Это произошло на рассвете.

Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мужчина вышел в халате покурить. В этот момент во двор зашел неизвестный мужчина в балаклаве. Выстрелил в хозяина дома.

На крик выбежала жена на порог. Начала закрывать лицо руками. Скорее, просила, чтобы не стрелял. Убийца обошел женщину и выстрелил ей в затылок, рассказали Gazeta.ua анонимные источники.

"Погибших обнаружили работники фермерского хозяйства. Они пришли на работу утром 9 мая, а все оказалось закрытым. Тогда направились к фермеру домой. Их дом находится рядом. Позже выяснилось, что в доме находился отец погибшей женщины. Он не слышал выстрелов, имея проблемы со слухом", - говорит Gazeta.ua Вадим Кобзарь из пресс-центра Нацполиции в Винницкой области.

Также камеры зафиксировали, что убийца вынес из дома сейф на плечах. Его открытым позже нашли возле соседнего села.

Местные говорят, неизвестный мужчина шел с четкой целью убивать и грабить. Знал, что фермер имеет деньги. Прошлогодний урожай продал, а средства защиты деревьев еще не покупал.

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По факту умышленного убийства 2 человек открыто уголовное производство. За такое преступление грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и разыскивают мужчину, совершившего двойное убийство.

Погибшими оказались 47-летний Эдуард Тычук с женой 42-летней Юлией. Фермеры занимались выращиванием яблок с 2003-го.

За несколько месяцев до трагедии семья решила продать бизнес и переехать в Израиль, пишет власно.info.

2 месяца назад фермеру Виктории Кулик из города Бар Винницкой области сожгли 2 машины. Их облили бензином во дворе многоэтажки. Виновников и заказчиков до сих пор ищут. Следователи до сих расследуют поджог. В уголовном производстве устанавливают свидетелей. Назначили ряд экспертиз, которые еще продолжаются.

Женщине отомстили неизвестные за то, что написала жалобу в Минюст. У нее кто-то решил "отжать" бизнес. Юридически новой владелицей фермерского хозяйства стала Лаура Любчецко. Незаконную перерегистрацию бизнеса на нее сделал киевский регистратор Александр Прошкин. После быстрого заявления пострадавших полицейские обоих подали в розыск. Их до сих пор не могут найти.

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Дата
10
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