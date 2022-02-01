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среда, 02 февраля 2022 03:00

У кого день ангела 2 февраля – раскрываем тайны имен

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У кого день ангела 2 февраля – раскрываем тайны имен
Сегодня именины у владельцев популярных имён в Украине. Не забудьте поздравить их. ФОТО: pruvitannja.com.ua

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Ефим, Инна, Захар, Лев, Петр, Мирослав.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Захар – обычно мужчины с этим именем спокойны и скромны. Готовы всегда откликнуться на просьбу о помощи. Захарам важно мнение окружающих о них, поэтому очень заботятся о своей репутации. Мужчины с этим именем не трудоголики, но взятую на себя работу выполняют на совесть. К отношениям с женщинами Захары подходят очень серьезно. Перед предложением о женитьбе могут долго изучать избранницу;

Лев – это обязательные, настойчивые, добросовестные и искренние мужчины. Очень терпеливы и дружелюбны. Однако, если Льва вывести из себя, то он не будет сдерживать эмоций и станет грубым. Владельцы этого имени могут хранить чужие тайны. Семейные ценности для них играют очень важную роль;

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. Больше всего ценят верность и преданность;

Инна – владелицы этого имени являются подвижными, энергичными и непоседливыми женщинами. Любят приключения и всегда находятся в поисках ярких впечатлений. Инны очень эмоциональны, но в то же время – сильные и волевые. Очень компанейские. Это женщины, которые всегда следят за внешним видом. Поэтому у них много поклонников. Предпочитают мужчин с хорошим жизненным опытом. Инны – ревнивы. Это может стать причиной ссор в семье;

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Мирослав – мужчины с этим именем, обычно доброжелательны и спокойны. Они постоянно стремятся к самосовершенствованию, много читают. Нередко знают несколько языков. Мирославы не любят конфликты и пытаются их всячески избегать. Это – отличные работники, благодаря своей настойчивости. Они умеют обращаться с женщинами, относятся к ним с уважением. Поэтому получают достаточное внимание со стороны противоположного пола;

Ефим – мужчины с этим именем умные, талантливые и трудолюбивые. Доброжелательны, но часто проявляют эгоизм. Это творческие личности, умеющие располагать к себе людей. Могут увлекаться многими сферами деятельности – от музыки и спорта до танцев и театра. Именно поэтому они способны добиться успеха в любой профессии. Будущих жен Ефимы выбирают долго. Им нужны мудрые, отзывчивые и умные женщины.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Антон, Арсен, Макар, Фёдор, Григорий. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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