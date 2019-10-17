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четверг, 17 октября 2019 10:37

У каждого флага своя судьба - собрали уникальные экспонаты времен АТО и ООС
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Представили 300 шевронов и 84 флаги
Фото: Мария Катарина
Представили 300 шевронов и 84 флаги
Представили 300 шевронов и 84 флаги
Представили 300 шевронов и 84 флаги
Представили 300 шевронов и 84 флаги

Во Львовском музее истории и религии открыли выставку "Флаг как судьба". Представили 300 шевронов и 84 флаги. А также личные вещи воинов, волонтеров, капелланов. Каждый флаг имеет свои подписи.

Для выставки экспонаты предоставили государственные и общественные организации и частные лица: Это Национальный военно-исторический музей Украины, волонтерская организация "Маскировочная сотня", капеллан Юрий Курило, Национальная академия сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного, Военно-исторический музей 58 Дома Офицеров. Также флаги и шевроны волонтерки Екатерины Валевской, которая ездила в зону АТО. После ее смерти ее сын передал коллекцию в музей. Есть цепочка, которая была найдена на поле неизвестного солдата и письмо капитана, которому писала ребенок с пожеланиями вернуться живым.

Каждый экспонат, представленный на выставке что-то символизирует.

"Шевроны - как люди, капелланы - как ангелы, их охраняют и флаги - как душа. У каждого флага своя судьба - одни висят себе чистые на хороших домах в праздничные дни, а другие воюют. Так же и люди - свободные и есть военные ", - рассказывает художник-реставратор "Музея истории религии" Оксана Горняк.

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Эта выставка является продолжением серии, посвященных современному этапу российско-украинского военного конфликта.

В Научной библиотеке университета имени Ивана Франко проходит выставка "Украина и украинцы - цивилизационная война и достоинство".

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17
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