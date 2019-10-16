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среда, 16 октября 2019 12:35

"Гибли от холода и голода" - показали фронтовых собак и кошек

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В Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого открыли фотовыставку "Фронтовые друзья". Ее автором является священник Княжеского Храма Св. Николая, военный капеллан о. Андрей Дуда, который с начала войны служит на передовой. У него уже было несколько выставок, которые проходили в Литве, Польше и Канаде.

"За пять лет войны собралось очень много материалов и я хочу показать, что это очень легкий способ как раз дойти до зрителя через наших любимцев. А также показать собственное человечность, искренность и благородство наших воинов. А с другой стороны сосредоточить внимание на тех Домашние животные, которые остались, когда люди покидали свои дома от обстрелов. Оставаясь там, они погибали от холода и голода и попадали под обстрелы. Они тянулись к теплу, к добру. Тянулись в подразделения, где были наши ребята. Наши защитники с радостью принимали их к себе и животные им отблагодарили. Они были настоящими друзьями, которые предупреждали об обстрелах. Ребята находились там по восемь месяцев и для них было очень тяжело психологически там находиться. Но благодаря тем животные гораздо легче все это переносилось ", - рассказывает о. Андрей Дуда.

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В рамках мероприятия также состоялись показательные выступления питомцев школы "Dog Friends". Занятия в этой школе проходят два раза в неделю. Здесь много собак с улицы, которых подобрали и которые жили в ужасных условиях. Одну собаку даже привезли из Ивано-Франковска.

Автор: Мария Катарина
  Состоялись показательные выступления питомцев школы "Dog Friends"
Состоялись показательные выступления питомцев школы "Dog Friends"

"У нас есть не только служебные собаки, у нас собаки разных пород, возрастов, разных размеров и наверняка в этом наше преимущество. И конечно, таких разных собак чрезвычайно трудно сплотить, чрезвычайно трудно научить тому, что каждый имеет свой характер ", - говорит руководитель школы" Dog Friends "Наталья Лелик

Во Львове состоялась презентация книги "Соло надорванных струн" авторов Марии Дребит и Натальи Хаммоуды. 25 жен героев из Львовской области, погибших на российско-украинской войне, рассказали о мужьях. Истории рассказывали по скайпу, присылали в электронном варианте, надиктовывали. В конце концов, авторы собрали их воедино и издали книгу.

Автор: Мария КАТАРИНА
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